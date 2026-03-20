Bình Thuận vươn tầm “thiên đường nghỉ dưỡng” xanh của Việt Nam

Sở hữu 192 km bờ biển trải dài từ giáp Ninh Thuận đến Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển du lịch biển quanh năm. Những bãi cát sạch, làn nước trong xanh, cùng hệ sinh thái làng chài và các đảo còn giữ nét hoang sơ tạo nên sức hấp dẫn riêng cho vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

Toàn cảnh khu nghỉ dưỡng Centara mirage Mũi Né. Ảnh: Tư liệu Báo ảnh Việt Nam

Hồ bơi nước mặn nằm đối diện biển, với diện tích khoảng 266m2 và có độ sâu khoảng 1.35m tại khu nghỉ dưỡng The Anam Mũi Né. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Không gian sang trọng mở ra sân hiên với ghế tắm nắng và hồ bơi riêng nối liền với không gian phòng ngủ, phòng khách và phòng tắm tại khu nghỉ dưỡng NamThe Anam Mũi Né. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Du khách nước ngoài gắm cảnh quan Mũi Né từ tháp quan sát Faro tại Centara Mũi Né. Ảnh Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Trò chơi mô tô leo lên đồi cát Bàu Trắng. Ảnh: Tư liệu Báo ảnh Việt Nam

Trung tâm du lịch của tỉnh là thành phố Phan Thiết và khu vực Mũi Né – Hòn Rơm, nơi tập trung nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp với hạ tầng đồng bộ. Nhờ hệ thống cao tốc kết nối trực tiếp với TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Trung Bộ, thời gian di chuyển được rút ngắn, góp phần gia tăng lượng khách nội địa và quốc tế.

Bên cạnh lợi thế thiên nhiên, Bình Thuận còn sở hữu hệ thống di tích, danh thắng giàu giá trị văn hóa như Tháp Po Sah Inư, Dinh Thầy Thím, Hải đăng Kê Gà, Trường Dục Thanh hay Lầu Ông Hoàng. Đây là nền tảng để phát triển du lịch tham quan, khám phá gắn với chiều sâu lịch sử và bản sắc địa phương.

Điểm tham quan nổi tiếng nhất ở Mũi Kê Gà là ngọn hải đăng Kê Gà. Ngọn hải đăng này do người Pháp xây dựng năm 1897, khánh thành năm 1899 – được xem là ngọn hải đăng cổ nhất Việt Nam. Ảnh Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Di tích tháp Pô Sah Inư ở thành phố Phan Thiết. Ảnh: Tư liệu Báo ảnh Việt Nam

Khách nước ngoài đến Mũi Né trải nghiệm với môn thể thao lướt ván diều. Ảnh Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Du khách thích thú trên bãi biển Bình Thuận. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Không gian lãng mạng của đám cưới cô dâu Việt Nam và chú rể Pháp được tổ chức tại The Anam Mũi Né. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Trong lĩnh vực nghỉ dưỡng, nhiều thương hiệu lớn đã hiện diện tại Mũi Né như Anantara Mui Ne Resort, The Cliff Resort & Residences, Sea Links Beach Resort & Golf và Centara Mirage Resort Mũi Né. Các khu nghỉ dưỡng 4–5 sao mang đến dịch vụ đa dạng như thể thao biển, golf, chăm sóc sức khỏe, đáp ứng nhu cầu phân khúc khách cao cấp. Sự kết hợp giữa kiến trúc hiện đại, không gian mở và cảnh quan tự nhiên tạo nên trải nghiệm đặc trưng cho điểm đến này.

Định hướng phát triển của tỉnh là xây dựng du lịch “xanh”, gắn tăng trưởng với bảo vệ môi trường, bảo tồn văn hóa và phát huy giá trị cộng đồng. Hoạt động quảng bá, xúc tiến được đẩy mạnh nhân các sự kiện lớn năm 2025, đánh dấu 30 năm Ngày Du lịch Bình Thuận, qua đó lan tỏa hình ảnh điểm đến năng động, thân thiện.

Từ nền tảng tài nguyên thiên nhiên phong phú đến chiến lược phát triển bền vững, Bình Thuận đang từng bước củng cố vị thế “thiên đường nghỉ dưỡng” của Việt Nam, hướng đến mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn mới./.