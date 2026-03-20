Bình Thuận vươn tầm “thiên đường nghỉ dưỡng” xanh của Việt Nam
Sở hữu 192 km bờ biển trải dài từ giáp Ninh Thuận đến Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển du lịch biển quanh năm. Những bãi cát sạch, làn nước trong xanh, cùng hệ sinh thái làng chài và các đảo còn giữ nét hoang sơ tạo nên sức hấp dẫn riêng cho vùng duyên hải Nam Trung Bộ.
Trung tâm du lịch của tỉnh là thành phố Phan Thiết và khu vực Mũi Né – Hòn Rơm, nơi tập trung nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp với hạ tầng đồng bộ. Nhờ hệ thống cao tốc kết nối trực tiếp với TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Trung Bộ, thời gian di chuyển được rút ngắn, góp phần gia tăng lượng khách nội địa và quốc tế.
Bên cạnh lợi thế thiên nhiên, Bình Thuận còn sở hữu hệ thống di tích, danh thắng giàu giá trị văn hóa như Tháp Po Sah Inư, Dinh Thầy Thím, Hải đăng Kê Gà, Trường Dục Thanh hay Lầu Ông Hoàng. Đây là nền tảng để phát triển du lịch tham quan, khám phá gắn với chiều sâu lịch sử và bản sắc địa phương.
Trong lĩnh vực nghỉ dưỡng, nhiều thương hiệu lớn đã hiện diện tại Mũi Né như Anantara Mui Ne Resort, The Cliff Resort & Residences, Sea Links Beach Resort & Golf và Centara Mirage Resort Mũi Né. Các khu nghỉ dưỡng 4–5 sao mang đến dịch vụ đa dạng như thể thao biển, golf, chăm sóc sức khỏe, đáp ứng nhu cầu phân khúc khách cao cấp. Sự kết hợp giữa kiến trúc hiện đại, không gian mở và cảnh quan tự nhiên tạo nên trải nghiệm đặc trưng cho điểm đến này.
Định hướng phát triển của tỉnh là xây dựng du lịch “xanh”, gắn tăng trưởng với bảo vệ môi trường, bảo tồn văn hóa và phát huy giá trị cộng đồng. Hoạt động quảng bá, xúc tiến được đẩy mạnh nhân các sự kiện lớn năm 2025, đánh dấu 30 năm Ngày Du lịch Bình Thuận, qua đó lan tỏa hình ảnh điểm đến năng động, thân thiện.
Từ nền tảng tài nguyên thiên nhiên phong phú đến chiến lược phát triển bền vững, Bình Thuận đang từng bước củng cố vị thế “thiên đường nghỉ dưỡng” của Việt Nam, hướng đến mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn mới./.