Bình Phước là minh chứng cho ý chí, khát vọng phát triển không ngừng

Chủ tịch nước Lương Cường trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương. Cùng dự còn có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Phước qua các thời kỳ; cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; các tướng lĩnh, sỹ quan, cựu chiến binh…

Tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh đọc diễn văn nhấn mạnh, với khí chất của người dân miền Đông “gian lao mà anh dũng”, trong suốt 21 năm trường kỳ kháng chiến, quân và dân Bình Phước luôn tỏ rõ chí khí kiên trung, quật cường, sẵn sàng hy sinh của cải và tính mạng cho sự nghiệp cách mạng giành thắng lợi, cùng quân dân miền Đông Nam Bộ và cả nước làm nên nhiều chiến công vang dội.

Mỗi thời kỳ cách mạng, trên mảnh đất này đều có những sự kiện, phong trào đấu tranh nổi bật, tiêu biểu, góp phần tô thắm thêm lịch sử hào hùng của dân tộc, mãi mãi trở thành niềm tự hào của quê hương Bình Phước. Mỗi cột mốc lịch sử được dựng lên bằng ý chí kiên cường, bằng tình yêu quê hương nồng cháy, bằng tinh thần dấn thân không ngừng nghỉ cho quê hương, xứ sở, để từ đó mỗi người dân càng thêm trân trọng, càng thấm thía sâu sắc giá trị của độc lập, tự do, giá trị của hòa bình và phát triển.

Sau nửa thế kỷ, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt, quan tâm sâu sắc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống cách mạng, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Năm 2024, quy mô kinh tế của Bình Phước đạt hơn 115 ngàn tỷ đồng, tăng gấp gấp 92 lần so với lúc mới tái lập tỉnh năm 1997. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 9,4% - mức cao so với bình quân chung cả nước; thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đến nay xấp xỉ đạt 5 tỷ USD; tốc độ đô thị hóa đạt tỷ lệ hơn 41%; hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường theo hướng đồng bộ, hiện đại và ngày càng hoàn thiện. An sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; cải cách hành chính, chuyển đổi số có bước phát triển mạnh mẽ; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được thực hiện nghiêm túc… Đây chính là tiền đề quan trọng để Bình Phước hướng đến mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững vào năm 2030, là “điểm đến hấp dẫn” của vùng Đông Nam Bộ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường trân trọng gửi tới các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh, sĩ quan, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân các anh hùng liệt sỹ, người có công với nước, các đồng chí đại biểu, các vị khách quý, cùng toàn thể đồng bào, đồng chí, nhân dân các dân tộc và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Bình Phước lời thăm hỏi thân tình và lời chúc tốt đẹp nhất.

Tự hào và xúc động ôn lại những năm tháng gian lao mà anh dũng, khốc liệt mà vinh quang, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây cũng là dịp để nhìn lại chặng đường phát triển mạnh mẽ của Bình Phước - miền đất kiên trung, bất khuất, giàu truyền thống cách mạng và anh hùng đang vươn lên mạnh mẽ, trong suốt 50 năm qua - từ một chiến trường ác liệt, bị chiến tranh tàn phá nặng nề và đói nghèo năm xưa, nay đã trở thành một miền đất tràn đầy sức sống, năng động và vươn mình hội nhập.

Điểm lại những trang sử hào hùng trong những năm tháng đấu tranh vì độc lập dân tộc của quân và dân Bình Phước, Chủ tịch nước khẳng định, chiến thắng An Lộc - Bình Phước mang một ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, mở toang cửa ngõ Tây Bắc cho quân giải phóng tiến thẳng vào Sài Gòn, chuẩn bị mở màn cho chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

“Sau 50 năm, chúng ta càng thấu hiểu sâu sắc hơn về tầm vóc, ý nghĩa to lớn của chiến thắng giải phóng tỉnh Bình Phước, đây không chỉ là chiến thắng, là kết quả của một cuộc chiến, mà còn là biểu tượng của khí phách quật cường, của ý chí sắt đá và niềm tin tất thắng của quân và dân Bình Phước cùng quân dân cả nước, đánh dấu thắng lợi của hành trình 21 năm trường kỳ kháng chiến, thành quả của công sức, xương máu của bao thế hệ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đã ngã xuống để giành lấy tự do, non sông thu về một mối…”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước đánh giá, từ một nơi từng là chiến trường ác liệt, xuất phát điểm về kinh tế - xã hội thấp, Bình Phước nay đã trở thành một tỉnh phát triển năng động của miền Đông Nam Bộ. Với truyền thống quê hương anh hùng, ý chí tự lực, tự cường, vươn lên trong gian khó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Phước đã có bước phát triển toàn diện về mọi mặt. Quy mô nền kinh tế đã tăng gấp 92 lần so với thời điểm mới giải phóng.

Không chỉ đạt được những thành tựu kinh tế vượt bậc, Bình Phước còn là điểm sáng về phát triển văn hóa - xã hội, đời sống nhân dân không ngừng nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người tăng mạnh, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn gần 1%, hệ thống y tế, giáo dục được đầu tư đồng bộ. Chuyển đổi số và cải cách hành chính được thúc đẩy mạnh mẽ. Là nơi hội tụ của 41 dân tộc anh em, Bình Phước luôn chú trọng bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết để cùng nhau phát triển.

Chủ tịch nước khẳng định, Bình Phước không chỉ vươn lên trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội, mà còn là minh chứng cho ý chí, khát vọng phát triển không ngừng của một vùng đất từng bị chiến tranh tàn phá. Những giá trị của hòa bình, thống nhất và phát triển hôm nay được xây đắp từ những nỗ lực, cống hiến và hy sinh to lớn ngày hôm qua. Đó là động lực để mỗi người con Bình Phước tiếp tục vươn lên, lao động chăm chỉ, sáng tạo, chung tay xây dựng một Bình Phước thịnh vượng, hiện đại, xứng đáng với truyền thống anh hùng mà các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước biểu dương và chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang tỉnh Bình Phước đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, vượt qua mọi thử thách giảnh được trong suốt 50 năm qua.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Bình Phước là dịp để cùng ôn lại những trang sử hào hùng, tri ân và tôn vinh các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh, đồng bào, đồng chí và những cán bộ chiến sỹ đã cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; qua đó để mỗi người dân Việt Nam hôm nay và mai sau nhận thức sâu sắc hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, viết tiếp những trang sử hào hùng bằng những thành tựu mới.

Chủ tịch nước đề nghị Bình Phước tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống hào hùng cùng bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và nghị lực, tinh thần và sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc Việt Nam thân yêu.

Tại Lễ Kỷ niệm, Chủ tịch nước Lương Cường đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước, phần thưởng cao quý của Nhà nước, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng báo dân tộc thiểu số, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Phú Riềng Đỏ, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước và đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Phú Riềng Đỏ - địa điểm thành lập Chi bộ Đông dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thuộc xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Trong không khí thành kính, linh thiêng, Chủ tịch nước và các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các chiến sỹ cách mạng ưu tú, xuất sắc, những người đã đóng góp công lao vô cùng to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Phú Riềng Đỏ là một trong những phong trào công nhân đầu tiên tại Việt Nam được thực hiện bởi các công nhân cao su tại đồn điền Phú Riềng. Tại đây, vào đêm ngày 28/10/1929, đồng chí Nguyễn Xuân Cừ tuyên bố thành lập Chi bộ Đông dương Cộng sản Đảng tại Phú Riềng với 6 đảng viên. Đây là Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở miền Đông Nam bộ. Chi bộ ra đời đã giúp cho phong trào đấu tranh cách mạng của đội ngũ công nhân cao su chuyển biến mạnh mẽ. Dấu ấn nổi bật nhất của Chi bộ Phú Riềng Đỏ đã lãnh đạo cuộc bãi công của gần 5.000 công nhân đồn điền Phú Riềng kéo dài từ ngày 30/1/1930 cho đến ngày 6/2/1930 và giành được thắng lợi.

Chủ tịch nước và đoàn công tác cũng đã tới thăm và tặng quà tri ân cựu chiến binh Nguyễn Phương Mỹ, nhân chứng lịch sử trực tiếp chiến đấu, tham gia toàn bộ chiến dịch giải phóng Phước Long, Đồng Xoài năm 1975.