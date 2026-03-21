Binh đoàn 15 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai

Các đại biểu dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2 của Binh đoàn 15. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

Dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo Quân đội nhân dân Lào; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam và lãnh đạo các địa phương Gia Lai, Quảng Ngãi, Quảng Trị.

Được thành lập ngày 20/2/1985, Binh đoàn 15 thực hiện nhiệm vụ đặc thù phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, ổn định dân cư, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Đơn vị đứng chân chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, trên tuyến địa bàn trải dài hơn 250 km biên giới Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia, nơi điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, hạ tầng còn nhiều khó khăn.

Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, Binh đoàn 15 đã hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, từng bước thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội khu vực biên giới. Đến nay, đơn vị quản lý, chăm sóc, khai thác hơn 45.000 ha cao su cùng nhiều loại cây trồng, vật nuôi có giá trị, tạo việc làm ổn định cho gần 15.000 lao động, trong đó trên 60% là người dân tộc thiểu số.

Cùng với phát triển kinh tế, Binh đoàn 15 giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng “thế trận lòng dân” gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Đơn vị đã phối hợp với địa phương đưa trên 25.000 hộ với gần 92.000 nhân khẩu lên khu vực biên giới sinh sống, xây dựng 266 cụm, điểm dân cư, từng bước xóa “vùng trắng dân cư”, “vùng lõm” về kinh tế - xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nhiều mô hình dân vận hiệu quả được triển khai, trong đó nổi bật là mô hình “gắn kết hộ” với 4.269 cặp hộ giữa người Kinh và đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Thông qua phương châm “3 bám, 4 cùng”, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã góp phần thay đổi nhận thức, tập quán sản xuất của đồng bào, giúp người dân từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15 cho biết, giá trị bền vững của đơn vị không chỉ thể hiện ở hiệu quả sản xuất, kinh doanh mà còn ở sự gắn bó máu thịt với nhân dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương.

Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc, Chủ tịch nước đã quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai đối với Binh đoàn 15.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc biểu dương những kết quả nổi bật của Binh đoàn 15 trong việc kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng địa bàn chiến lược vững mạnh. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu thời gian tới, đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh gắn với ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong giữ vững ổn định khu vực biên giới. Bên cạnh đó, Binh đoàn cần tiếp tục nhân rộng các mô hình dân vận hiệu quả, hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững; tăng cường công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai là dấu mốc quan trọng, tiếp thêm động lực để Binh đoàn 15 tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.