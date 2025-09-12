Biểu tượng sinh động cho tình đoàn kết gắn bó, bền chặt Việt Nam – Bulgaria

Các quan khách và đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. Ảnh: TTXVN phát

Buổi lễ có sự hiện diện của Phó Thủ tướng Bulgaria Atanas Zafirov; Thư ký đối ngoại của Tổng thống Rusi Ivanov; Bộ trưởng Lao động và Chính sách xã hội Borislav Gutsanov; Thứ trưởng Ngoại giao Elena Shekermetova; cựu hoàng, nguyên Thủ tướng Simeon Saxe-Coburg-Gotha; cùng lãnh đạo các bộ: Nội vụ, Khoa học và Giáo dục, Văn hóa… Ngoài ra, còn có đông đảo đại diện các cơ quan, địa phương của Bulgaria, ngoại giao đoàn tại Sofia, bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt nhấn mạnh chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển của dân tộc Việt Nam, từ những ngày đầu giành độc lập đến khi trở thành một quốc gia năng động, hội nhập sâu rộng với cộng đồng quốc tế. Việt Nam hiện đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về tăng trưởng kinh tế nhanh và ổn định, đang phấn đấu trở thành nền kinh tế lớn thứ 20 thế giới, có quan hệ thương mại với hơn 220 đối tác, ký kết 17 hiệp định thương mại tự do với các đối tác chủ chốt, trong đó có Liên minh châu Âu (EU).

Đại sứ bày tỏ sự tri ân đối với bạn bè quốc tế, trong đó có Bulgaria, đã đồng hành, hỗ trợ và hợp tác trong suốt 80 năm qua. Đại sứ khẳng định Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là thành viên chủ động, tích cực, trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đồng thời kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt bày tỏ vui mừng nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, khẳng định mối quan hệ giữa Việt Nam và Bulgaria đã không ngừng được củng cố, phát triển thông qua hợp tác trên nhiều lĩnh vực: thương mại, giáo dục, văn hóa, giao lưu nhân dân. Những năm gần đây, hai bên đã đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, tổ chức hiệu quả các khóa họp của Ủy ban liên Chính phủ, mở ra nhiều triển vọng hợp tác mới. Đại sứ khẳng định mong muốn đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, thực chất và hiệu quả hơn.

Toàn cảnh buổi lễ diễn ra tại Câu lạc bộ Quân đội ở thủ đô Sofia, Bulgaria. Ảnh: TTXVN phát Về phía Bulgaria, Bộ trưởng Lao động và chính sách xã hội Borislav Gutsanov bày tỏ vinh dự được tham dự buổi lễ, coi đây là dấu mốc quan trọng ghi nhận tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc. Ông nhấn mạnh sự hiện diện đông đảo của lãnh đạo các bộ, ngành Bulgaria tại buổi lễ là minh chứng rõ nét cho tầm vóc và chiều sâu quan hệ song phương. Bộ trưởng chia sẻ ấn tượng sâu sắc trong chuyến thăm Việt Nam cùng Chủ tịch Quốc hội R. Zhelyazkov vào tháng 1/2024, khẳng định chỉ có một số ít dân tộc trên thế giới dành cho nhau tình cảm đặc biệt như giữa Việt Nam và Bulgaria. Ông bày tỏ sự ngưỡng mộ trước ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập và phát triển, hiện nay đã trở thành nền kinh tế đứng thứ 33 thế giới. Trên cương vị thành viên Chính phủ, Bộ trưởng khẳng định sẵn sàng ủng hộ và đóng góp tích cực để thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng bền chặt, hiệu quả. Trong không khí trang trọng và hữu nghị, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt cùng lãnh đạo Bulgaria và đại diện cộng đồng người Việt đã thực hiện nghi thức cắt bánh kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao. Chương trình nghệ thuật đặc sắc với các tiết mục nhạc cụ dân tộc Việt Nam do nghệ sĩ Minh Trang biểu diễn, kết hợp cùng các điệu múa truyền thống của thanh thiếu niên hai nước, đã tạo nên bầu không khí giao lưu ấm áp, giàu bản sắc. Các đại biểu còn được thưởng thức các món ăn truyền thống Việt Nam, góp phần lan tỏa tinh hoa văn hóa ẩm thực dân tộc.

Trước đó, ngày 30/8/2025, Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria phối hợp với Hội người Việt Nam tại Bulgaria đã tổ chức giao lưu thể thao và Lễ kỷ niệm Quốc khánh với sự tham dự của đông đảo bà con kiều bào. Cũng trong dịp này, Đại sứ đã trao giấy khen cho bốn hội đoàn (Hội người Việt, Hội Doanh nghiệp, Hội Phụ nữ, Hội Thanh niên) và tuyên dương 11 học sinh người Việt có thành tích học tập xuất sắc trong năm học 2024 – 2025.

Buổi lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đã diễn ra trong bầu không khí trang trọng, sôi nổi, đậm đà bản sắc văn hóa, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Sự kiện không chỉ khẳng định những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong suốt 80 năm xây dựng và phát triển, mà còn là biểu tượng sinh động cho tình hữu nghị truyền thống, gắn bó và hợp tác ngày càng sâu rộng giữa Việt Nam và Bulgaria./.