Biểu diễn nghệ thuật và trình chiếu 3D Mapping mừng 50 năm Thành phố mang tên Bác

Hàng nghìn người dân và du khách đã có mặt từ sớm để thưởng thức chương trình nghệ thuật kết hợp công nghệ trình chiếu hiện đại ngay tại công trình kiến trúc biểu tượng của Thành phố.

Hoa sen - biểu tượng của vẻ đẹp và bản sắc văn hóa Việt Nam, được tái hiện bằng công nghệ 3D mapping trên nền kiến trúc mặt tiền trụ sở UBND TP. Hồ Chí Minh trong đêm khai mạc. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Phát biểu khai mạc, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, ngày 2/7/1976 là dấu son đặc biệt trong lịch sử khi Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc mang tên Người không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là nguồn động lực để Thành phố không ngừng vươn lên, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cả nước. Sau nửa thế kỷ, từ một đô thị còn nhiều khó khăn sau chiến tranh, Thành phố Hồ Chí Minh đã vươn mình trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước. Trong mỗi công trình, mỗi nhịp cầu, khu đô thị, trường học, bệnh viện đều hiện hữu tinh thần năng động, sáng tạo, nghĩa tình và nhân văn của Thành phố mang tên Bác.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, bằng sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn và công nghệ trình chiếu 3D Mapping, mặt tiền trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố trở thành một không gian nghệ thuật của ánh sáng và cảm xúc. Thông qua chương trình, Thành phố mong muốn gửi tới nhân dân, bạn bè trong nước và du khách quốc tế thông điệp về một đô thị luôn nghĩa tình, năng động, sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững; trân trọng quá khứ, vững bước trong hiện tại và tự tin hướng tới tương lai.

Hình ảnh Trống đồng Đông Sơn - biểu tượng tiêu biểu của nền văn minh Việt cổ, mang nhiều tầng ý nghĩa về lịch sử, văn hóa và tinh thần dân tộc, được trình chiếu 3D mapping. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Chương trình diễn ra trong hai đêm (1-2/7) với ba tác phẩm 3D Mapping của các đơn vị đến từ Việt Nam và Pháp, gồm: “Âm vang Đại Việt”, “Nửa thế kỷ tự hào - Nhịp đập Sài Gòn” và “Kỷ nguyên vươn mình”.

Mỗi tác phẩm khai thác thế mạnh của công nghệ trình chiếu trên nền kiến trúc mặt tiền trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố để kể những câu chuyện khác nhau về văn hóa Việt Nam, hành trình 50 năm phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và khát vọng hội nhập trong giai đoạn mới. Các hiệu ứng ánh sáng, đồ họa chuyển động kết hợp âm nhạc đã biến công trình kiến trúc hơn 100 năm tuổi thành một “tấm toan” khổng lồ, tái hiện sinh động những dấu ấn lịch sử, bản sắc văn hóa cùng nhịp sống hiện đại của đô thị lớn nhất cả nước.

Hình ảnh Chim Lạc - một trong những biểu tượng cổ xưa và tiêu biểu nhất của văn hóa Việt Nam, xuất hiện nổi bật trên Trống đồng Đông Sơn được trình chiếu trên nền kiến trúc mặt tiền trụ sở UBND TP. Hồ Chí Minh trong đêm khai mạc chương trình 3D mapping. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Điểm nhấn của chương trình là các phân đoạn tái hiện dấu mốc 50 năm Thành phố mang tên Bác, hành trình chuyển mình từ sau ngày thống nhất đến một đô thị hiện đại, sáng tạo và hội nhập quốc tế. Những hình ảnh biểu tượng về văn hóa Việt Nam, kiến trúc, sông nước, con người và nhịp sống đô thị được chuyển tải bằng ngôn ngữ của ánh sáng, đồ họa và âm nhạc, tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc. Xen kẽ các màn trình diễn công nghệ là các tiết mục ca múa đặc sắc, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc và khát vọng phát triển của Thành phố.

Theo dõi trọn vẹn chương trình, chị Đinh Thị Vân Anh (phường Sài Gòn) cho biết, gia đình chị có mặt từ rất sớm để hòa mình vào không khí kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác. “Từng theo dõi nhiều chương trình nghệ thuật lớn nhưng lần đầu tôi được chứng kiến một màn trình diễn kết hợp giữa công nghệ 3D Mapping với những câu chuyện lịch sử ngay trên mặt tiền trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố. Khi những hình ảnh về Sài Gòn - Gia Định xưa, Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay và khát vọng vươn lên của Thành phố hiện lên trên công trình kiến trúc quen thuộc, tôi thực sự xúc động. Chương trình vừa hiện đại, vừa gợi niềm tự hào về chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển của Thành phố mang tên Bác, để mỗi người dân càng thêm yêu và tự hào về nơi mình đang sống”, chị Tâm chia sẻ.

Hình ảnh Tranh Đông Hồ - di sản văn hóa lâu đời được trình chiếu trên mặt tiền trụ sở UBND TP. Hồ Chí Minh trong đêm khai mạc. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Theo Ban tổ chức, việc lựa chọn trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm không gian trình diễn nhằm khai thác giá trị của công trình kiến trúc biểu tượng đã gắn bó với diện mạo trung tâm Thành phố qua hơn một thế kỷ. Thông qua công nghệ 3D Mapping, chương trình kết nối quá khứ với hiện tại, truyền thống với đổi mới, góp phần tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời quảng bá hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh năng động, sáng tạo và hội nhập tới người dân, du khách trong và ngoài nước./.