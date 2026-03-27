Biệt phái bác sĩ về làm việc tại trạm y tế xã, phường

46 bác sĩ được biệt phái đi làm việc tại các trạm y tế trên toàn tỉnh trong 3 tháng. Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN

Ông Đặng Ngọc Huy – Giám đốc sở Y tế Thái Nguyên cho biết: việc biệt phái bác sĩ về trạm y tế là giải pháp thiết thực nhằm nhanh chóng củng cố đội ngũ nhân lực y tế cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm tải cho tuyến trên, hướng tới xây dựng hệ thống y tế công bằng, hiệu quả và bền vững. Trạm y tế là tuyến y tế gần dân nhất, là nơi người dân tiếp cận đầu tiên với dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Việc bảo đảm đủ nhân lực, nhất là bác sĩ có trình độ chuyên môn tại trạm y tế là điều kiện then chốt để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân...

Thời gian qua, ngành Y tế tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm củng cố, nâng cao năng lực cho y tế tuyến xã như: tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc sắp xếp, điều chuyển toàn bộ nhân lực của Trung tâm Y tế một chức năng và hệ dự phòng của Trung tâm Y tế hai chức năng về tuyến xã, qua đó tăng cường trực tiếp nguồn nhân lực cho y tế cơ sở. Đồng thời, ngành tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 02 về quy định chính sách thu hút, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026-2030...

Ông Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN

Thực hiện Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khóe nhân dân, đặc biệt là mục tiêu củng cố, nâng cao chất lượng y tế cơ sở; việc biệt phái bác sĩ về làm việc tại các trạm y tế xã, phường được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho từng đơn vị, bảo đảm việc cử tiếp nhận và bố trí bác sĩ biệt phái được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định./.