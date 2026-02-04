Biên thùy rộn rã sắc Xuân





Người xã biên giới Tân Đông phấn khởi đón nhận những phần quà nghĩa tình trước thềm năm mới. Ảnh: Giang Phương – TTXVN

* Mang Xuân ấm đến vùng biên



Những ngày cuối năm, cái lạnh đặc trưng của miền đất giáp biên len lỏi qua từng con đường nhỏ, từng mái nhà đơn sơ. Thế nhưng, tại xã Phước Chỉ, không khí Tết dường như đến sớm hơn thường lệ, bởi hơi ấm của sự sẻ chia đang lan tỏa, làm dịu đi cái lạnh cuối năm và sưởi ấm lòng người.



Trong không gian rộn ràng tại trụ sở xã, Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus (Hà Lan) phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức chương trình trao tặng 600 phần quà Tết (trị giá 500.000 đồng/phần) cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà được chuẩn bị chu đáo, trao tận tay bà con kèm theo những lời thăm hỏi ân cần. Hội trường trụ sở xã bỗng chốc trở nên ấm áp như một phiên chợ Tết thu nhỏ, nơi niềm vui lan tỏa trong từng ánh mắt, nụ cười.



Giữa không khí rộn ràng ấy, ông Takanobu Hama, Giám đốc Thực phẩm De Heus châu Á (Tập đoàn De Heus), chia sẻ bằng tiếng Việt mộc mạc nhưng đầy xúc động: “Tôi chỉ mong được góp một phần nhỏ như một lời chúc mừng năm mới để nhân dân khu vực biên giới Tây Ninh có thêm niềm vui trong dịp Tết cổ truyền”. Lời nói giản dị ấy vang lên giữa hội trường, hòa cùng tiếng vỗ tay, khiến những phần quà trên tay bà con dường như ấm hơn trong những ngày cuối năm.



Theo ông Bùi Tiến Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phước Chỉ, những phần quà được trao hôm nay không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, sự sẻ chia và tình cảm chân thành của doanh nghiệp đối với cộng đồng, đặc biệt là các hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn. Đối với địa phương, sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của các doanh nghiệp, nhà tài trợ chính là nguồn động viên rất lớn, góp phần giúp chính quyền xã thực hiện tốt hơn công tác an sinh xã hội, để mọi người dân đều có điều kiện đón Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí ấm áp, nghĩa tình và trọn vẹn hơn.



Không chỉ dừng lại ở Phước Chỉ, hành trình mang Xuân ấm tiếp tục được nối dài đến nhiều xã biên giới khác trên địa bàn tỉnh. Tại xã Tân Hội, 500 phần quà cùng 200 triệu đồng tiền mặt đã được trao tận tay bà con có hoàn cảnh khó khăn. Ở xã Tân Đông, 300 phần quà và 120 triệu đồng tiền mặt tiếp tục được gửi gắm. Riêng xã Tân Thành, 200 phần quà Tết được trao đi, mang theo trọn vẹn nghĩa tình của những tấm lòng luôn hướng về vùng biên.



Được lực lượng Dân quân tự vệ xã ân cần hỗ trợ mang quà ra tận xe, ông Nguyễn Thành Tâm, 65 tuổi, ngụ ấp Hội Thành, xã Tân Hội chậm rãi bước xuống bậc thềm trụ sở xã. Dáng người gầy gò, đôi dép đã mòn theo năm tháng, nhưng ánh mắt ông ánh lên niềm vui khó giấu. Cẩn thận đặt phần quà Tết lên xe, ông Tâm chia sẻ, với ông, món quà hôm nay không chỉ là bánh trái, nhu yếu phẩm mang về cho gia đình, mà còn là sự quan tâm, sẻ chia ấm áp giữa những ngày cuối năm, để mùa Xuân nơi vùng biên thêm trọn vẹn nghĩa tình.



Chứng kiến niềm vui của bà con, ông Lê Anh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Hội cho biết, những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng gửi gắm tình cảm chân thành của đơn vị tài trợ, thể hiện rõ sự quan tâm và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với người dân vùng biên giới còn nhiều khó khăn, thiếu thốn mỗi dịp Tết đến, Xuân về.



* Niềm vui trong ánh mắt, nụ cười



Những phần quà Tết được trao tận tay không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm sự sẻ chia, góp phần mang mùa xuân ấm áp đến với bà con vùng biên giới Tây Ninh. Ảnh: Giang Phương – TTXVN

Còn tại ấp Chăm, xã Tân Thành, không khí Tết cũng rộn ràng không kém. Từ sáng sớm, dưới cái lạnh nhẹ của những ngày cuối năm, bà Sa Ty Giá, Bí thư, Trưởng ấp Chăm đã có mặt tại trụ sở Đảng ủy xã. Làm người đại diện, bà dẫn 30 bà con trong ấp đến nhận quà Tết, tất bật hỗ trợ từng người chỗ ngồi, hướng dẫn nhận quà rồi giúp mang quà ra ngoài.



Nhìn bà con vui mừng, bà Sa Ty Giá không giấu được niềm xúc động: “Bà con người Chăm nơi đây đã có một ngày vui, hòa chung trong không khí Tết cổ truyền của Việt Nam. Thay mặt bà con trong ấp, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến chính quyền địa phương và các đơn vị tài trợ đã quan tâm, hỗ trợ để bà con có thêm niềm vui hòa cùng Tết của bà con nơi biên giới”.



Giữa dòng người nhận quà hôm nay, bà Thị Gim, 54 tuổi, người dân tộc Chăm, ôm chặt phần quà trên tay. Nụ cười hiền hậu hiện rõ trên gương mặt rám nắng, bà nói ngắn gọn bằng tiếng Việt: “Vui lắm! Cảm ơn…”. Chỉ hai tiếng mộc mạc nhưng đủ để nói lên niềm hạnh phúc của người phụ nữ đã quen với những mùa Tết chắt chiu, thiếu thốn nơi vùng biên giới.



Theo bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Thành, những phần quà được trao không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn là tấm lòng sẻ chia, giúp các hộ gia đình có thêm điều kiện vui Xuân, đón Tết đầm ấm, đủ đầy hơn. Đây cũng là nguồn động viên tinh thần rất ý nghĩa để các gia đình tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, phát huy tinh thần đoàn kết, cần cù lao động, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.



Chia sẻ về hành trình đồng hành cùng cộng đồng, bà Vũ Hoàng Ái My, Phó Giám đốc Quỹ Từ thiện DHN (do 2 tập đoàn Hùng Nhơn và De Heus thành lập) cho biết, trong suốt quá trình hoạt động, bên cạnh sản xuất, kinh doanh, Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus luôn xác định việc đồng hành cùng cộng đồng là trách nhiệm và cũng là sứ mệnh lâu dài của doanh nghiệp. Đặc biệt, tại những địa phương nơi hai Tập đoàn đang triển khai các dự án đầu tư, việc chăm lo đời sống xã hội, gắn bó bền chặt với người dân luôn được đặt lên hàng đầu.



Những phần quà Tết hôm nay không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là sự quan tâm, sẻ chia và gửi gắm những lời chúc tốt đẹp nhất, với mong muốn bà con có thêm niềm vui, sự ấm áp trong dịp Tết đến, Xuân về.



Chiều buông xuống vùng biên, gió se lạnh vẫn thổi nhẹ qua những con đường làng. Nhưng trong lòng bà con, cái lạnh dường như đã được xua tan bởi hơi ấm của tình người, góp phần làm nên một cái Tết trọn vẹn, yêu thương./.