Biên phòng Lai Châu giúp dân khắc phục hậu quả mưa lốc

Đồn Biên phòng Dào San (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu) giúp dân khắc phục hậu quả do mưa lốc gây ra. Ảnh: TTXVN phát.

Theo đó, vào khoảng 3 giờ sáng 2/5, trên địa bàn bản Cò Ký xảy ra mưa lốc kèm gió giật mạnh, cây đổ khiến nhà anh Lùng A Phô (sinh năm 1992) bị sập mái nhà, ước thiệt hại khoảng 45 triệu đồng; hộ bà Vàng Thị Su bị hư hại một phần. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Đồn Biên phòng Dào San đã cử 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tại chỗ tổ chức giúp dân dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Thượng tá Hà Đức Long, Chính trị viên Đồn Biên phòng Dào San cho biết, đơn vị tiếp tục chỉ đạo các lực lượng bám địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình thời tiết, kịp thời hỗ trợ nhân dân phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, không để người dân thiếu đói, không có chỗ ở.

Do thời tiết khu vực miền núi phía Bắc đang diễn biến phức tạp, người dân cần chủ động theo dõi dự báo, gia cố nhà cửa, chằng chống mái, không ở gần cây lớn, khu vực có nguy cơ sạt lở để bảo đảm an toàn khi mưa dông, gió lốc xảy ra./.