Tin tức
Biên phòng hai nước Việt - Trung phối hợp tuyên truyền pháp luật cho cư dân biên giới
Lực lượng chức năng đã phát hàng nghìn tờ rơi liên quan tới các hiệp định, nghị định thư công tác quản lý, bảo vệ biên giới; Hiệp định về Quy chế quản lý trên biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; pháp luật xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, quy chế quản lý cửa khẩu; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; tầm quan trọng của công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia...
Tại những cửa khẩu diễn ra hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh sôi động như, Tân Thanh, Hữu Nghị, Chi Ma, các tờ rơi tuyên truyền được lực lượng chức năng hai nước biên soạn nội dung dễ hiểu bằng hai ngôn ngữ Việt - Trung; tờ rơi có thể hiện hình ảnh minh họa cụ thể, sinh động, bố cục dễ tiếp nhận và phù hợp nhận thức người dân.
Anh Lâm Văn Hà, lái xe trú tỉnh Gia Lai cho hay: “Tôi thường xuyên xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Tân Thanh để sang bên Trung Quốc giao nhận hàng hóa. Tôi thấy lực lượng Biên phòng thường xuyên phổ biến, nhắc nhở lái xe chở hàng xuất nhập khẩu phải thực hiện tốt những quy định cửa pháp luật khi tới khu vực cửa khẩu. Nhờ có các hoạt động ấy, nhiều người nắm rõ được hành vi vi phạm và cũng không tiếp tay cho hành vi trái pháp luật”.
Trung tá Vi Văn Duy, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Tân Thanh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, qua hoạt động tuyên truyền pháp luật sẽ giúp người dân khu vực biên giới nắm bắt kịp thời, cập nhật những quy phạm pháp luật mới ban hành. Đặc biệt, hiện nay, trung bình mỗi ngày, tại cửa khẩu Tân Thanh có khoảng 1.000 lượt khách làm thủ tục xuất nhập cảnh, vậy nên công tác tuyên truyền phổ biến về pháp luật về xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu là rất quan trọng. Qua đây, chúng tôi mong muốn, cư dân biên giới hai bên hình thành ý thức tự giác chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.
Hoạt động tuyên truyền pháp luật cho cư dân biên giới nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11; tăng cường giao lưu, hợp tác giữa lực lượng chức năng hai bên cùng góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển./.