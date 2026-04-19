Buổi nói chuyện chuyên đề về văn hóa đọc. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Diễn giả giới thiệu sách và lan tỏa tình yêu sách đến giới trẻ Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố nêu rõ: Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc thành phố Cần Thơ năm 2026 là hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục triển khai Đề án của Chính phú về "Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" và Kế hoạch số 162 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về phát triến văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2023. Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc không chỉ dừng lại ở việc tìm ra những người đọc sách nhiều nhất, mà quan trọng hơn là tìm kiếm những "người truyền lửa" - những cá nhân có khả năng lan tỏa tình yêu sách, khơi dậy niềm đam mê đọc và biến những giá trị từ trang sách thành hành động thiết thực cho xã hội.

Để cuộc thi lan tỏa sâu rộng, Ban Tổ chức đề nghị các cấp chính quyền, ngành giáo dục và các bậc phụ huynh hãy tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để các em có không gian đọc sách và tự tin thể hiện tài năng. Mỗi học sinh hãy đóng vai trò là đại sứ thực thụ, hãy để sự sáng tạo của các em giúp những quyển sách trở thành sức mạnh tinh thần, hun đúc tình yêu quê hương và khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường.

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức nhằm triển khai cụ thể hóa phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác phối hợp về phát triển văn hóa đọc trong nhà trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Qua đây khơi dậy niềm đam mê, thúc đẩy phong trào đọc sách, khuyến khích việc chia sẻ, lan tỏa niềm yêu thích đọc sách, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường, cộng đồng và xây dựng xã hội học tập ở địa phương. Đồng thời, khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa Việt Nam, đặc biệt là văn hóa đọc trong góp phần lan tỏa tri thức, nâng cao dân trí, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, hình thành lối sống lành mạnh, khơi dậy truyền thống yêu nước, khát vọng xây dựng đất nước thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc đối với thế hệ trẻ.

Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2026 dành cho tất cả học sinh từ bậc Tiểu học, Trung học cơ sở đến Trung học phổ thông trên toàn địa bàn thành phố. Điểm đặc biệt là Ban Tổ chức khuyến khích các em không chỉ dừng lại ở các bài viết tay, đánh máy truyên thống mà còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, dựng video clip, sử dụng trí tuệ nhân tạo để làm phong phú thêm hình thức thể hiện. Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 19/4 đến hết ngày 15/5, dự kiến tổng kết và trao giải vào tháng 11/2026.

Ban Tổ chức sẽ trao tổng cộng 33 giải cá nhân và 9 giải tập thể; đặc biệt, 3 cá nhân đạt giải Nhất sẽ vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cân Thơ và chọn 3 học sinh xuất sắc nhất để đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, biểu dương./.