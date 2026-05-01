Biển Lâm Đồng đông nghịt du khách trong ngày nghỉ lễ

Ghi nhận của phóng viên TTXVN trong ngày 1/5, khu vực ven biển Lâm Đồng nắng nóng, nền nhiệt có thời điểm lên tới 36 độ C, thời tiết oi bức kéo dài. Ngay từ đầu giờ chiều, khu vực biển Đồi Dương, Thương Chánh, Đá Ông Địa… đã bắt đầu đông đúc người xuống tắm biển. Càng về chiều, khi nắng dịu dần, lượng du khách đổ về càng tăng mạnh, trải dọc theo các bãi biển.

Từ khoảng 15 giờ 30 phút, các tuyến đường dẫn ra biển Đồi Dương, Thương Chánh ghi nhận lượng phương tiện tăng đột biến so với các thời điểm khác trong ngày. Theo các du khách, đây là thời điểm thời tiết mát hơn, phù hợp cho các hoạt động tắm biển. Đồng thời, thủy triều xuống, lộ ra bãi cát rộng, tạo thêm không gian cho người dân và du khách vui chơi.

Gia đình anh Minh Tiến, du khách đến từ tỉnh Tây Ninh cho biết: "Do kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày và thời tiết nắng nóng nên gia đình đã chọn phương án sử dụng xe ô tô cá nhân để đi biển Phan Thiết - Mũi Né. Mặc dù mất nhiều thời gian để đến được đây do phương tiện đông hơn so với ngày thường, nhưng cảm giác tắm biển thật thoải mái. Hải sản nơi đây tươi ngon và rẻ khiến chúng tôi quên hết mệt nhọc vì nắng nóng và di chuyển xa".

Chị Ngô Quỳnh Trâm, du khách đến từ Đồng Nai chia sẻ: "Tôi rất thích biển Phan Thiết vì môi trường sạch và bờ biển đẹp. Tuy biển đông người, nhưng là ngày lễ thì phải sôi động nên tôi thấy rất thoải mái và thích thú. Bãi biển nơi đây luôn có lực lượng cứu hộ cứu nạn túc trực nên rất yên tâm. Do có nhiều kinh nghiệm đi du lịch nên gia đình đã đặt khách sạn từ sớm để có được kỳ nghỉ trọn vẹn".

Không chỉ giao thông, các bãi giữ xe dọc khu vực ven biển cũng đông đúc, nhộn nhịp. Nhiều điểm trông giữ xe chật kín, có thời điểm không còn chỗ trống, buộc du khách phải di chuyển xa hơn để tìm nơi gửi phương tiện. Không chỉ du khách, nhiều người dân địa phương cũng tập trung tại khu vực bãi tắm để tắm biển vào cuối ngày. Càng về tối, các bãi tắm càng trở nên nhộn nhịp. Để đảm bảo an toàn, lực lượng cứu hộ cứu nạn túc trực liên tục tại các bãi biển, thường xuyên phát còi cảnh báo những trường hợp bơi ra xa hoặc vào khu vực nguy hiểm, vượt quá phạm vi cờ giới hạn.

Dự báo lượng khách đến nghỉ lễ khá đông, nên để đảm bảo cho du khách tham quan, nghỉ dưỡng được an toàn, thoải mái, có ấn tượng tốt đối với du lịch tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các đơn vị, Ban quản lý các khu, điểm du lịch, các doanh nghiệp du lịch tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn cho du khách, phòng chống trộm cắp tài sản, cháy nổ, tăng cường công tác cứu hộ tại các bãi tắm ven biển, hồ bơi. Các đơn vị không để xảy ra tình trạng “chặt chém”, lừa gạt du khách, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa với du khách.

Với những điều kiện thuận lợi như khoảng cách gần Thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết nắng nóng, giao thông thuận tiện, bãi biển sạch đẹp, những người làm du lịch khu vực ven biển Lâm Đồng đang tích cực nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo ấn tượng về một điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện. Bên cạnh đó, ngành Du lịch cũng đang triển khai mạnh mẽ các hoạt động xúc tiến, quảng bá, đặc biệt trên các nền tảng số, tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương để có thêm những sản phẩm đáp ứng nhu cầu của du khách trong mùa du lịch hè./.