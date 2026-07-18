Dự Đại hội có 150 đại biểu, đông đảo các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực hàng không - vũ trụ và các lĩnh vực khoa học có liên quan.





Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Ngọc Lãng, Chủ tịch Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Diệu Thúy - TTXVN

Phát biểu khai mạc Đại hội, Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Ngọc Lãng, Chủ tịch Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam cho biết, bước vào nhiệm kỳ mới 2026 - 2031, Hội Hàng không-Vũ trụ Việt Nam đứng trước một bước ngoặt lịch sử, kỷ nguyên của vũ trụ mới đang mở ra với sự tham gia mạnh mẽ của kinh tế tư nhân, công nghệ vệ tinh, trí tuệ nhân tạo và các chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây là cơ hội vàng nhưng cũng là thách thức buộc phải thay đổi tư duy và hành động.

Theo đó, Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam sẽ chủ động làm chủ công nghệ lõi, chuyển dịch mạnh mẽ từ việc tiếp nhận chuyển giao sang tự chủ nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các thiết bị bay, các dòng vệ tinh nhỏ ứng dụng thực tiễn cao. Đồng thời, Hội tiếp tục thúc đẩy kinh tế vũ trụ, biến dữ liệu không gian thành nguồn tài nguyên số giá trị, phục vụ đắc lực cho các ngành kinh tế trọng điểm như viễn thông, nông nghiệp công nghệ cao và logistics. Cùng với đó, Hội sẽ tiếp tục tăng cường phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư mạnh mẽ vào thế hệ trẻ; mở rộng hợp tác quốc tế với các tổ chức, tập đoàn hàng không vũ trụ hàng đầu thế giới.

Tại Đại hội, Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Ngọc Lãng, Chủ tịch Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam chia sẻ, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam đã tích cực tổ chức các hoạt động bao gồm: Đẩy mạnh đổi mới tập hợp trí thức, duy trì, phát triển tổ chức Hội phát triển bền vững; đẩy mạnh công tác thông tin, phổ biến kiến thức; tích cực tham gia hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội.



Hội cũng đạt được kết quả đáng kể trong các lĩnh vực như: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ bằng cách đề án, đề tài cụ thể; coi trọng hợp tác quốc tế với các quốc gia có thế mạnh và tiềm năng về Hàng không-Vũ trụ; đóng góp ý kiến vào các Hiệp định với nước ngoài về sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình...

Ông Nguyễn Quyết Chiến, Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề xuất một số định hướng lớn của Hội trong nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Diệu Thúy - TTXVN

Đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025, ông Nguyễn Quyết Chiến, Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết, nhiệm kỳ qua, Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết, tập hợp đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực hàng không, vũ trụ và các ngành liên quan; từng bước khẳng định vị thế là một Hội ngành toàn quốc của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có nhiều đóng góp thiết thực đối với sự phát triển khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ hàng không, vũ trụ của nước nhà.

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Công nghệ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Diệu Thúy - TTXVN

Đề xuất một số định hướng lớn trong nhiệm kỳ 2026-2031, ông Nguyễn Quyết Chiến cho rằng, nhiệm kỳ tới, Hội cần tiếp tục xây dựng Hội thực sự là tổ chức có uy tín cao trong việc quy tụ, đoàn kết đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực hàng không - vũ trụ; phát huy mạnh mẽ vai trò tư vấn, phản biện và giám định xã hội; đẩy mạnh đề xuất, thực hiện các nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ theo hướng gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn của đất nước. Đồng thời, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trẻ, xây dựng lực lượng kế cận có trình độ chuyên môn cao, có khát vọng cống hiến, đủ khả năng tiếp cận và làm chủ các công nghệ mới.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Diệu Thúy - TTXVN

Cùng với đó, Hội cần tích cực tham gia vào các chương trình, nhiệm vụ, hoạt động chuyên môn của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam góp phần tạo sức mạnh chung của cả hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Tại Đại hội, 100% đại biểu biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Hội. Đại hội đã bầu Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Ngọc Lãng làm Chủ tịch Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031./.