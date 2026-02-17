Biến đổi khí hậu: Greenland ghi nhận tháng 1 ấm nhất trong lịch sử

Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland. Ảnh: THX/TTXVN

Viện Khí tượng Đan Mạch (DMI) cho biết nhiệt độ đã tăng vọt dọc theo bờ biển phía Tây của hòn đảo Bắc Cực này. Vào ngày ấm nhất ở Nuuk trong tháng 1/2026, nhiệt độ đã lên tới 11,3 độ C.

Trong khi châu Âu và Bắc Mỹ trải qua đợt lạnh vào tháng 1/2026, Nuuk ghi nhận nhiệt độ trung bình hàng tháng là 0,1 độ C, cao hơn tới 7,8 độ so với mức trung bình của tháng 1 trong 3 thập kỷ qua. Con số này cao hơn 1,4 độ so với kỷ lục trước đó được ghi nhận năm 1917.

DMI cho biết nền nhiệt cao hơn đã được duy trì trong phạm vi kéo dài hơn 2.000 km từ mũi phía Nam của Greenland dọc theo bờ biển phía Tây. Nhà nghiên cứu khí hậu của DMI, ông Martin Olesen cho biết không khí ấm hơn thỉnh thoảng tràn qua Greenland, mang đến nhiệt độ ôn hòa hơn trong một hoặc hai ngày, nhưng kỷ lục nhiệt độ cao kéo dài trên một khu vực rộng lớn như vậy là "một dấu hiệu rõ ràng cho thấy điều gì đó đang thay đổi".

Theo một nghiên cứu năm 2022 được đăng trên tạp chí khoa học Nature, khu vực Bắc Cực đang ở tuyến đầu của sự nóng lên toàn cầu, nóng lên nhanh gấp 4 lần so với phần còn lại của hành tinh kể từ năm 1979./.