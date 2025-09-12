Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ

Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hà Vĩ. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Đại sứ Hà Vĩ chuyển lời chúc mừng của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đến Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung đảm nhận trọng trách mới, thể hiện sự tín nhiệm cao của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với cá nhân đồng chí Lê Hoài Trung, bày tỏ tin tưởng với bề dày kinh nghiệm phong phú của mình.

Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung sẽ tiếp tục có nhiều cống hiến quan trọng cho nền ngoại giao Việt Nam, cũng như đóng góp tích cực thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước Trung - Việt phát triển ngày càng toàn diện, thực chất và bền vững; khẳng định Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam triển khai hiệu quả nhận thức chung cấp cao về thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước không ngừng phát triển.

Chân thành cảm ơn những lời chúc mừng tốt đẹp của Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị và Đại sứ Hà Vĩ, Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung gửi lời thăm hỏi và chúc mừng tốt đẹp nhất đến đồng chí Vương Nghị; đánh giá cao Đại sứ Hà Vĩ đã có nhiều đóng góp nổi bật, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành và địa phương của Việt Nam, bám sát thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao, thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước Việt - Trung không ngừng phát triển sâu rộng và đạt nhiều thành quả mới trên các lĩnh vực.