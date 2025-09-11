Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và Timor-Leste

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và Timor-Leste. Ảnh: TTXVN

Thay mặt Đại sứ, Đại biện các nước Đông Nam Á tại Hà Nội, Đại sứ Malaysia Dato’ Tan Yang Thai, nước Chủ tịch ASEAN 2025, chuyển lời chúc mừng nhiệt liệt và lời thăm hỏi chân tình của Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia và các nước Đông Nam Á tới Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung bày tỏ vui mừng lần đầu tiên gặp Đại sứ, Đại biện các nước Đông Nam Á trên cương vị mới; cảm ơn những lời chúc mừng tốt đẹp của Bộ trưởng Ngoại giao và Đại sứ các nước ASEAN và khẳng định Đông Nam Á luôn là gia đình của những người anh em láng giềng gần gũi, gắn bó thân thiết của Việt Nam. Quyền Bộ trưởng cũng đã có những chia sẻ thân tình với các Đại sứ, Đại biện về các thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân của Việt Nam thời gian qua, cũng như các định hướng phát triển phát triển đất nước, đặc biệt là quan hệ chính trị, ngoại giao trong thời gian tới.

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chúc mừng Malaysia đảm nhận thành công trọng trách Chủ tịch ASEAN năm 2025, tiếp tục dẫn dắt ASEAN đạt được những kết quả quan trọng, đặc biệt là việc thông qua Tầm nhìn ASEAN 2045 và 04 Kế hoạch chiến lược cùng nhiều sáng kiến thiết thực; tin tưởng Malaysia sẽ hoàn thành xuất sắc năm Chủ tịch ASEAN 2025 với nhiều thành công hơn nữa.

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, Việt Nam luôn coi ASEAN là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại và luôn nỗ lực hết mình cùng các nước thành viên xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh, có vai trò, vị thế ngày càng cao trên thế giới. Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, trong bối cảnh xung đột, căng thẳng, diễn biến phức tạp ở nhiều nơi, các nước thành viên ASEAN cần tiếp tục chung tay giữ vững thành quả đã đạt được, đặc biệt là sự đoàn kết, thống nhất để đưa ASEAN phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Quyền Bộ trưởng cũng hoan nghênh Timor-Leste sắp trở thành thành viên chính thức của gia đình ASEAN; khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ và tích cực phối hợp cùng các nước thành viên hỗ trợ Timor-Leste tham gia hiệu quả, bắt kịp tiến độ phát triển của toàn khối.