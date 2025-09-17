Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor-Leste

Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor Leste Bendito dos Santos Freitas. Ảnh: TTXVN

Chào mừng Bộ trưởng Bendito dos Santos Freitas lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam, Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao việc Timor-Leste chọn Việt Nam là nước đầu tiên trong chuyến thăm các nước thành viên trước thềm chính thức gia nhập ASEAN tại Hội nghị Cấp cao vào tháng 10/2025 tới.

Quyền Bộ trưởng cũng có những chia sẻ về bài học của Việt Nam khi mới gia nhập ASEAN 30 năm trước, về các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân của Việt Nam thời gian qua, cũng như các định hướng phát triển đất nước, đặc biệt định hướng đối ngoại của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh các nước thành viên ASEAN kỳ vọng và mong muốn sự gia nhập của Timor-Leste là sự bổ sung kịp thời và chiến lược đối với tương lai ASEAN; khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tích cực hỗ trợ Timor-Leste tham gia hiệu quả và đóng góp tích cực vào Cộng đồng ASEAN, trong đó có việc chia sẻ kinh nghiệm, bài học thực tiễn, nâng cao năng lực, tham gia các chương trình thu hẹp khoảng cách phát triển, đồng thời đề nghị Timor-Leste chủ động cùng ASEAN triển khai hiệu quả các kế hoạch then chốt của Hiệp hội, đặc biệt là Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Bộ trưởng Bendito dos Santos Freitas khẳng định, lãnh đạo cấp cao Timor-Leste luôn dành sự coi trọng đặc biệt đối với việc phát triển quan hệ với Việt Nam – quốc gia đầu tiên công nhận nền độc lập của Timor-Leste năm 1975 và luôn dành sự ủng hộ quý báu cho Timor-Leste trong quá trình tái thiết và phát triển đất nước.

Cảm ơn Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã chia sẻ những kinh nghiệm hay về quá trình hội nhập quốc tế thành công và thành tựu phát triển kinh tế-xã hội vượt bậc của Việt Nam, Bộ trưởng cũng mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước cũng như giữa hai Bộ Ngoại giao.

Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đón Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor Leste Bendito dos Santos Freitas. Ảnh: TTXVN Hai Bộ trưởng bày tỏ vui mừng chứng kiến, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2002 đến nay, quan hệ song phương luôn phát triển tích cực và ngày càng toàn diện trên cơ sở tôn trọng, tin cậy lẫn nhau và cùng có lợi. Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả các lĩnh vực hợp tác song phương, tiến tới việc sớm đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy hợp tác kênh đảng; triển khai hiệu quả Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế – kỹ thuật và sớm tổ chức họp Ủy ban Hỗn hợp cấp Bộ trưởng Ngoại giao lần đầu tiên; sớm hoàn tất và ký kết Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông, góp phần tạo thuận lợi hơn nữa cho giao lưu nhân dân. Trao đổi về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hai Bộ trưởng nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hàng hóa, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường mỗi nước không chỉ đối với gạo, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Timor-Leste mà còn mở rộng sang các sản phẩm khác như thủy sản, dệt may...

Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị phía Timor-Leste tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư vào địa bàn, nhất là trong những lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh, Timor-Leste có nhu cầu như mạng viễn thông 5G, cung cấp giải pháp dịch vụ số cho các cơ quan Chính phủ, thăm dò và khai thác dầu khí.

Hai bên cũng nhấn mạnh hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng khác như an ninh - quốc phòng nhất là an ninh mạng và hợp tác gìn giữ hòa bình trong khuôn khổ Liên hợp quốc, cũng như giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, thủy sản, du lịch, tận dụng hiệu quả các xu thế mới về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ giúp Timor-Leste chuyển đổi thành công và đa dạng hóa cơ cấu kinh tế, tránh phụ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt, hướng tới phát triển bền vững.

Về hợp tác khu vực và quốc tế, hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế đa phương và khu vực; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải và hàng không ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982./.