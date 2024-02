Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, chúc Tết lực lượng Cảnh sát hình sự Thành phố Hồ Chí Minh

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Chung - TTXVN

Nhân dịp Tết Giáp Thìn sắp đến, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa gửi lời chúc Phòng Cảnh sát hình sự nói riêng, Công an Thành phố Hồ Chí Minh nói chung năm mới sức khỏe, hạnh phúc; luôn luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân. Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục phát huy những thành tích, kinh nghiệm đã đạt được để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, lập nhiều chiến công mới, góp phần giữ gìn sự bình yên cho nhân dân Thành phố nói riêng, đóng góp cho sự phát triển, bình yên của đất nước nói chung.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, các chiến công của Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố trong năm qua là rất rõ nét. Phòng Cảnh sát hình sự đã phát huy được truyền thống, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ sự tin tưởng thời gian tới, lực lượng Cảnh sát hình sự và toàn bộ cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố với bản lĩnh, lòng trung thành, tinh thông nghiệp vụ, ý chí quyết tâm…sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh, đảm bảo an ninh chính trị, an toàn trật tự xã hội, không để xảy ra điểm nóng. Đồng thời lưu ý, năm 2024 Thành phố có nhiều hoạt động kỷ niệm và sự kiện lớn nên Công an Thành phố không được chủ quan, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống; lực lượng Cảnh sát hình sự cần chủ động đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn để những sự kiện diễn ra an toàn, người dân, du khách nước ngoài tham quan vui chơi.

Báo cáo với Đoàn công tác, Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2023, được sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố và sự trực tiếp chỉ đạo toàn diện các mặt công tác Ban Giám đốc Công an Thành phố, Phòng Cảnh sát hình sự đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác trọng tâm, cơ bản đã kiểm soát được tình hình tội phạm thành phố.

Phòng Cảnh sát hình sự trực tiếp điều tra khám phá 607 vụ án, bắt giữ gần 1.000 đối tượng cướp, cướp giật tài sản; điều tra, xử lý 219 vụ, 8 băng nhóm tín dụng đen, 438 đối tượng về các hành vi cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản,...

Dịp này, nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã tới dâng hương tại Phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở Công an Thành phố./.