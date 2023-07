Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Trọng Nghĩa: Điện Biên ưu tiên phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Báo cáo với đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên Mùa A Sơn cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2023, kinh tế tỉnh tiếp tục tăng trưởng và phát triển, tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn tỉnh đạt hơn 6.700 tỷ đồng, tăng 7,06% so với cùng kỳ năm trước, xếp thứ hạng 17/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và đứng thứ 4/14 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 7.361 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ đạt 47 triệu USD, tăng 4,86% so với cùng kỳ năm trước, đạt 39,17% kế hoạch năm.

Tỉnh Điện Biên đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư cho 10 dự án, với tổng mức đầu tư đăng ký trên 2.870 tỷ đồng. Tỉnh đang tiếp tục thu hút một số nhà đầu tư đến khảo sát, đề xuất và triển khai thực hiện các dự án đầu tư tại tỉnh, như: Dự án trồng rừng tạo vùng nguyên liệu phục vụ Nhà máy điện sinh khối; các dự án phát triển đô thị; các dự án trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, dược liệu...; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng, mở rộng Cảng hàng không Điện Biên và các dự án trọng điểm.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, du lịch được tổ chức linh hoạt với nhiều hình thức phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, tạo sức hút cho ngành du lịch, dịch vụ của tỉnh và có nhiều khởi sắc. Trong 6 tháng đầu năm, lượng khách du lịch đến tỉnh đạt trên 625.980 người, tăng 88,98% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khách quốc tế đạt 4.850 lượt, gấp 10,43 lần so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch gấp 2,13 lần so với cùng kỳ năm trước.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tỉnh chú trọng thực hiện; đặc biệt là các hoạt động kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tập trung chỉ đạo quyết liệt, góp phần củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Về công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, tỉnh Điện Biên đã xây dựng đề án chi tiết gồm 2 nội dung: Các hoạt động kỷ niệm theo Hướng dẫn số 69-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương và Đề án xây dựng, trùng tu, tôn tạo các công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tỉnh đã phát động các phong trào thi đua đặc biệt hướng đến lễ kỷ niệm. Trong đó, đặc biệt là việc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì tổ chức Lễ phát động ủng hộ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”. Tỉnh tập trung huy động nguồn lực đầu tư với trọng tâm là nguồn lực đầu tư công và nguồn lực xã hội hóa để xây dựng một số công trình trọng điểm, có ý nghĩa thiết thực làm động lực cho tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội và dịch vụ du lịch. Trọng điểm là Công trình xây dựng, mở rộng Cảng hàng không Điện Biên, với tổng mức đầu tư cả 2 hợp phần khoảng 3.168 tỷ đồng, trong đó địa phương thực hiện phần giải phóng mặt bằng với tổng mức đầu tư 1.700 tỷ đồng, công trình dự kiến phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2023.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã có nhiều sáng tạo, đột phá trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt là việc thu hút đầu tư, xây dựng các dự án trọng điểm thúc đẩy nền kinh tế phát triển như việc nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Điện Biên Phủ.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu tham quan Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, thời gian tới, tỉnh Điện Biên tập trung vào các chương trình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông kiên cố; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, nông nghiệp thế mạnh. Trong đó, tỉnh cần có nhiều chương trình, chính sách ưu tiên phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa; bảo đảm an ninh trật tự tại các địa bàn.

Tỉnh cần phát huy tối đa giá trị của Quần thể di tích Chiến trường Điện Biên Phủ trong phát triển du lịch, đặc biệt là sau khi dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Điện Biên Phủ hoàn thành nhằm tạo đột phá trong phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, Điện Biên cần tăng cường công tác đối ngoại, hữu nghị, hợp tác với địa phương của các nước láng giềng như Lào, Trung Quốc; xây dựng hệ thống quốc phòng, an ninh vững chắc, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Đối với đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý tỉnh cần sớm hoàn thiện đề cương chi tiết để trình Thường trực Ban Bí thư, qua đó chỉ đạo tỉnh Điện Biên phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tại phần mộ các liệt sĩ. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Trước đó, sáng cùng ngày, Đoàn công tác cùng lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ A1; kiểm tra một số dự án xây dựng, trùng tu, tôn tạo các công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ./