Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Thống đốc tỉnh Tochigi (Nhật Bản)

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hoan nghênh chuyến thăm của Thống đốc Fukuda vào thời điểm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản đang phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và thực chất trên mọi lĩnh vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Thống đốc tỉnh Tochigi (Nhật Bản) Fukuda Tomikazu. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cảm ơn Chính quyền tỉnh Tochigi đã luôn ủng hộ và tích cực thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong thời gian qua. Đánh giá cao hoạt động đầu tư của hơn 20 doanh nghiệp của tỉnh tại Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, hợp tác địa phương với Nhật Bản đang rất thực chất, là kênh hiệu quả trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị tỉnh Tochigi tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực tạo động lực phát triển cho Việt Nam như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh.

Thống đốc Fukuda Tomikazu chúc mừng những thành tựu đất nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được sau 80 năm thành lập nước.

Nhất trí với các ý kiến của Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Thống đốc Fukuda đánh giá cao tiềm năng phát triển, môi trường đầu tư và nguồn nhân lực của Việt Nam. Thông tin về việc tỉnh Tochigi vừa tổ chức thành công Lễ hội Việt Nam tại tỉnh lần thứ 3 với sự tham dự của gần 5.000 người, Thống đốc Fukuda khẳng định Chính quyền tỉnh Tochigi luôn coi trọng, nỗ lực và mong muốn mở rộng hợp tác hơn nữa với Việt Nam, trong đó có tỉnh Phú Thọ; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng gần 10.000 người Việt Nam sinh sống, làm việc tại tỉnh, qua đó góp phần phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam – Nhật Bản.

*Dự kiến trong chuyến thăm tới Việt Nam, Thống đốc tỉnh Tochigi sẽ thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ./.