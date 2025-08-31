Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Ra đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Đặng Khánh Toàn; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang; Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long cùng đông đảo quần chúng nhân dân vẫy cờ chào đón.

Tháp tùng Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba thăm cấp Nhà nước, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh Việt Nam có: Bà Lis Cuesta Peraza, Phu nhân Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bruno Rodríguez Parrilla; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng, Thượng tướng Álvaro López Miera; Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Emilio Lozada García; Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Oscar Pérez-Oliva Fraga; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Ydael Pérez Brito; Chủ tịch Tập đoàn BioCubaFarma Mayda Mauri Pérez; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes; Cục trưởng Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao Miguel Lamazares Puello; Vụ trưởng Vụ các Vấn đề song phương, Bộ Ngoại giao Carlos Miguel Pereira Hernández; Chánh Văn phòng của Chủ tịch nước Manuel Alomá Herrera.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đón Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Ông Miguel Díaz-Canel Bermúdez sinh ngày 20/4/1960 tại thành phố Santa Clara (Xan-ta Cla-ra); tốt nghiệp Trường Đại học Trung tâm Lát Vi-dát năm 1982; là Thạc sĩ Quản lý công và là Tiến sỹ Khoa học (năm 2021).

Từ năm 1993 đến 2003, ông là Bí thư thứ Nhất Tỉnh ủy Vi-da Cla-ra. Từ 1993 đến nay, ông là Đại biểu Quốc hội Cuba (các khóa III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X). Ông là Bí thư thứ Nhất Tỉnh ủy Ôn-gin từ năm 2003 đến năm 2009. Từ năm 2003 đến nay, ông là Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. Ông Miguel Díaz-Canel Bermúdez là Bộ trưởng Bộ Đại học Cuba từ năm 2009 đến năm 2012; là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba từ năm 2012 đến năm 2013 và là Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba từ năm 2013 đến năm 2018. Từ tháng 3/2018 đến tháng 10/2019, ông là Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba. Từ tháng 10/2019, ông là Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba. Từ ngày 19/4/2021 đến nay, ông Miguel Díaz-Canel Bermúdez là Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba.