Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez bày tỏ sự ấn tượng và ngưỡng mộ sâu sắc trước những hiện vật lịch sử mang tính biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Tại đây, Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân Lis Cuesta Peraza cùng Đoàn đã đặt hoa tại cụm tượng tri ân chuyên gia quân sự Cuba.

Sau đó, Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba và Phu nhân cùng Đoàn đã nghe giới thiệu, thuyết minh về 6 chủ đề trưng bày: Buổi đầu dựng nước và giữ nước; Bảo vệ độc lập dân tộc (939-1858); Chống thực dân Pháp giành độc lập dân tộc (1858-1945); Kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954); Kháng chiến chống Mỹ (1954-1975); Xây dựng và bảo vệ đất nước (1975-2024).

Ghi lưu bút trong Sổ lưu niệm của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba xúc động chia sẻ: "Tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự này, một minh chứng cho chủ nghĩa anh hùng và tinh thần bất khuất của nhân dân Việt Nam anh em, thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Cuba, chúng tôi xin tri ân các thế hệ đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng, độc lập và bảo vệ Tổ quốc. Những hành động lịch sử của Việt Nam là nguồn cảm hứng cho Cuba bởi vì chúng ta cùng chung một khát vọng về chủ quyền và công lý xã hội.