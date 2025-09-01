Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân đến dâng hoa tại tượng Anh hùng dân tộc Cuba José Martí ở vườn hoa Tao Đàn, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Cùng dự Lễ đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh với Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Đoàn có: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng.

Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba và Đoàn đã đặt vòng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà Văn hóa kiệt xuất của Việt Nam.