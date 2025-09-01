Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez hội kiến Chủ tịch nước Lương Cường

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch nước Lương Cường vui mừng chào đón Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez, người bạn thân thiết và quý mến của nhân dân Việt Nam, trở lại thăm sau 7 năm và lần đầu tiên trên cương vị Lãnh đạo đứng đầu Đảng và Nhà nước Cuba; đánh giá cao sự hiện diện của Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba tại sự kiện kỷ niệm trọng đại của dân tộc Việt Nam, thể hiện tình cảm đồng chí, anh em thắm thiết, keo sơn và sự ủng hộ quý báu của Đảng, Nhà nước, nhân dân Cuba dành cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường trân trọng chuyển lời chào, lời thăm hỏi thân thiết tới Lãnh tụ cách mạng Cuba, Đại tướng Đại tướng Raúl Castro Ruz và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam luôn trân trọng ghi nhớ tình đoàn kết và sự ủng hộ chí nghĩa, chí tình cả về tinh thần và vật chất mà Cuba đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc ngày nay. Nhân dân Việt Nam luôn quan tâm, dõi theo mỗi bước phát triển của Cuba và hết sức vui mừng về những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em đã đạt được từ Đại hội VIII đến nay, nhất là việc củng cố khối đoàn kết toàn đảng, toàn dân, cải thiện tình hình kinh tế-xã hội trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng đất nước Cuba Anh hùng nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức hiện nay, tiếp tục đạt được những thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Cuba Xã hội chủ nghĩa.