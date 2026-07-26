Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tri ân người có công tại Côn Đảo

Đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Xuân Viên (sinh năm 1944, quê Quảng Nam), bị địch bắt và tù đày tại Côn Đảo, hiện là cựu tù chính trị duy nhất còn sống tại Đặc khu Côn Đảo. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông Viên là du kích xã, bị thương ngày 17/1/1968. Năm 1970, ông bị địch bắt giam và tù đày tại nhà tù Côn Đảo cho đến ngày đất nước thống nhất năm 1975. Sau khi được giải phóng, ông tiếp tục ở lại Côn Đảo sinh sống.

Ân cần thăm hỏi sức khỏe và đời sống gia đình ông Nguyễn Xuân Viên, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến của các thương binh, cựu tù cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Bí thư Thành ủy mong ông Viên tiếp tục giữ gìn sức khỏe, là tấm gương sáng giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh luôn ghi nhớ công lao của các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và các thế hệ đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Các hoạt động dịp này không chỉ mang ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc mà còn thể hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc gìn giữ ký ức dân tộc, vun đắp bản sắc văn hóa và củng cố sức mạnh tinh thần của xã hội.

Đây cũng là dịp để các thế hệ nhìn lại chặng đường đấu tranh hào hùng của dân tộc, thắt chặt sự gắn kết trên nền tảng chung của lịch sử, văn hóa và truyền thống yêu nước. Qua đó hun đúc ý chí tự cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị hiện đại, văn minh, nghĩa tình, phát triển bền vững và xứng đáng với niềm tin, sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Cùng ngày, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, các đơn vị lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ tại Đặc khu Côn Đảo. Lãnh đạo Thành phố cũng đã trao tặng phòng học số cho 5 trường học và khánh thành Công trình bích họa “Việt Nam tươi đẹp” thứ 22 với chủ đề “Việt Nam hợp nhất - Bản hùng ca 34 tỉnh, thành” trên địa bàn Đặc khu Côn Đảo./.