Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trước mùa mưa

Các dự án được kiểm tra gồm: Dự án hồ đầu mối Mễ Trì, tức hồ Đồng Bông 2; dự án hồ điều hòa Phú Đô; dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình; Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc; dự án Nhà máy điện rác Seraphin và các dự án liên quan tại Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn.

Tại Dự án đầu tư xây dựng hồ điều hòa Phú Đô, phường Từ Liêm, đây là công trình có vai trò quan trọng trong tiêu thoát nước, giảm úng ngập cho khu vực. Dự án có diện tích mặt nước 31,5 ha; diện tích ô đất xây dựng hồ khoảng 36,76 ha; kè bao quanh hồ dài khoảng 2.684 m. Ngoài ra, dự án còn có 2 tuyến cống hộp điều tiết nước vào và ra; 1 tuyến cống hộp kết nối từ hồ ra sông Nhuệ; lắp đặt 2 máy bơm dã chiến; 1 cửa điều tiết chờ kết nối với đường Nguyễn Văn Giáp về trạm bơm Đồng Bông; đường dạo quanh hồ rộng 3m cùng hệ thống lan can, điện chiếu sáng, cây xanh, thảm cỏ xung quanh hồ.

Dự án này có tổng mức đầu tư 1.166,734 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, được khởi công trong quý I/2026, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026; trong đó, các hạng mục chính phải hoàn thành trước mùa mưa năm 2026.

Theo báo cáo tại hiện trường, trên cơ sở mặt bằng đã tiếp nhận, bàn giao từ UBND phường Từ Liêm và thực tế thi công, diện tích có thể triển khai hiện đạt khoảng 35,28 ha, tương đương 96%. Phần diện tích còn lại chưa được bàn giao, chưa đủ điều kiện thi công khoảng 1,48 ha. Hiện dự án đang chờ mặt bằng để thi công di chuyển đường dây và đấu nối 5 trạm biến áp trong khu vực lòng hồ.

Về khối lượng thi công chính, đến nay dự án đã đào được 1.284.107 m³ lòng hồ, đạt 89%; vận chuyển 1.284.107m³ đất, đạt 89%. Hiện các đơn vị đang thi công kè và hệ thống thoát nước; đã hoàn thành xây đá hộc cửa xả, đổ bê tông đáy cống, đang lắp dựng cốt thép tường cống đấu nối hệ thống thoát nước ra sông Nhuệ.

Theo tiến độ đề ra, công việc đào và vận chuyển đất lòng hồ và hạng mục đóng cừ SW400B sẽ hoàn thành trước ngày 15/5 tới. Các hạng mục còn lại được triển khai đồng loạt nhiều mũi thi công, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/6/2026.

Cùng với hồ điều hòa Phú Đô, dự án đầu tư xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì - hồ Đồng Bông 2 tại phường Đại Mỗ cũng là công trình quan trọng trong hệ thống tiêu thoát nước của thành phố. Dự án có diện tích mặt hồ khoảng 12 ha; kè bao quanh hồ dài khoảng 1.950m, cùng cống và hệ thống cửa van điều tiết. Dự án có tổng mức đầu tư 601,7 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, khởi công trong quý I/2026, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026; trong đó, các hạng mục chính phải hoàn thành trước mùa mưa năm 2026.

Đến nay, phường Đại Mỗ đã bàn giao 100% diện tích mặt bằng sạch, với tổng diện tích 17,38 ha. Trước ngày 30/4/2026, dự án cơ bản hoàn thành các hạng mục chính gồm: Kè bao quanh hồ; đào và vận chuyển đất lòng hồ; hệ thống thu nước vào hồ và thoát nước ra kênh Đồng Bông. Các hạng mục hoàn thiện khóa đỉnh kè, mái kè, hệ thống lan can đỉnh kè xung quanh phạm vi hồ kết hợp đường dạo quanh hồ dự kiến hoàn thành trước ngày 30/6/2026.

Đoàn công tác cũng kiểm tra Dự án xây dựng đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình. Đây là dự án giao thông nhóm A, công trình giao thông đường bộ cấp đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển khu vực phía Tây Thủ đô.

Dự án có chiều dài khoảng 6,7 km, đầu tư hoàn chỉnh toàn tuyến theo quy hoạch. Trên tuyến có 4 công trình cầu vượt suối, đường ngang và 5 công trình hầm, gồm 1 hầm chui trực thông dọc tuyến chính phục vụ thành phần đường cao tốc và 4 hầm chui dân sinh ngang đường. Tổng mức đầu tư dự án là 5.249 tỷ đồng từ ngân sách thành phố Hà Nội và ngân sách Trung ương hỗ trợ; trong đó, kinh phí giải phóng mặt bằng là 2.700 tỷ đồng.

Đến nay, dự án đã bàn giao mặt bằng 93,09 ha, đạt 92%. Tuy nhiên, vẫn còn một số chủ sử dụng đất chưa nhận được phương án phê duyệt nên chưa đồng thuận di chuyển tài sản, phá dỡ công trình để bàn giao mặt bằng.

Dự án có 3 gói thầu xây lắp chính. Tiến độ dự kiến là phấn đấu thông tuyến phần đường song hành trước ngày 30/6/2026 và hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026 theo chỉ đạo của Thành ủy.

Khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là giải phóng mặt bằng tại 3 khu vực: Kho xăng K5 diện tích 3,84 ha và trại sản xuất C5 diện tích 0,66 ha; khu vực nhà dân tại thôn Tân Bình, ngã tư Yên Bình; khu vực ngã tư Miễu. Ban Quản lý dự án đề nghị UBND xã Hòa Lạc và Yên Xuân bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại trước ngày 10/5/2026; đồng thời tổ chức kế hoạch bảo vệ thi công ngay tại các vị trí đã bàn giao mặt bằng trước ngày 5/5 tới để thúc đẩy tiến độ. Sở Nông nghiệp và Môi trường được đề nghị chủ trì, phối hợp với UBND hai xã hướng dẫn các nội dung liên quan đến chính sách giải phóng mặt bằng, tái định cư và các khó khăn khác trong giải phóng mặt bằng.

Tại Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, đoàn công tác kiểm tra Nhà máy điện rác Seraphin do Công ty cổ phần Công nghệ môi trường xanh Seraphin, thành viên Tập đoàn AMACCAO, làm chủ đầu tư. Nhà máy có công suất xử lý 2.250 tấn rác/ngày đêm, công suất phát điện 37 MW, tổng mức đầu tư 4.855,552 tỷ đồng. Công trình bắt đầu tiếp nhận và xử lý rác thải sinh hoạt từ ngày 1/5/2025, chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia ngày 1/7/2025.

Từ ngày 1/5/2025 đến 28/4/2026, nhà máy đã tiếp nhận, xử lý 609.485,36 tấn rác thải sinh hoạt; tổng sản lượng điện đạt 226.570,6 MWh. Khối lượng tro xỉ phát sinh là 96.944,21 tấn; khối lượng tro bay hóa rắn là 12.830,83 tấn. Đây là dự án điện rác quy mô lớn đầu tiên của Việt Nam hoàn toàn do doanh nghiệp nội địa làm chủ đầu tư.

Cũng tại Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, dự án Nhà máy xử lý rác và phát điện AMACCAO - Thành Công do Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo AMACCAO - Thành Công làm chủ đầu tư đang được triển khai các bước chuẩn bị. Dự án có công suất xử lý rác sinh hoạt 800 tấn/ngày đêm, chất thải rắn công nghiệp 200 tấn/ngày đêm, chất thải rắn nguy hại 50 tấn/ngày đêm; công suất phát điện 20 MW, tổng mức đầu tư 3.000 tỷ đồng.

Trước đó vào ngày 30/1/2026, Sở Tài chính Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án tại Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, phường Tùng Thiện. Hiện chủ đầu tư đang thực hiện di dời, tháo dỡ máy móc, thiết bị, phá dỡ nhà máy cũ, dọn dẹp mặt bằng để khởi công dự án khi đủ điều kiện. Dự án phấn đấu bắt đầu tiếp nhận xử lý rác vào dịp Quốc khánh 2/9/2027 và vận hành chính thức sớm hơn mốc trong chủ trương đầu tư tối thiểu 5 tháng.

Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn đã chôn lấp rác khoảng 20 năm, hiện tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống người dân (khu vực thị xã Sơn Tây cũ và huyện Ba Vì cũ). Tập đoàn AMACCAO đề xuất nghiên cứu Dự án cải tạo và phục hồi môi trường Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn với mục tiêu đốt rác cũ, cải tạo môi trường khu vực bãi chôn lấp thành công viên cây xanh, công viên chuyên đề.

Dự án được đề xuất nghiên cứu trên phạm vi khoảng 186 ha, bao gồm bãi chôn lấp Xuân Sơn hiện có và toàn bộ vùng 500 m ảnh hưởng môi trường từ bãi chôn lấp. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.300 tỷ đồng, đề xuất thực hiện theo hình thức hợp đồng BT.

Tại công trường các dự án, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành, chủ đầu tư và đơn vị thi công trong việc khắc phục khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình.

Đối với Dự án hồ điều hòa Phú Đô, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh đây là công trình thi công theo lệnh khẩn cấp, có chức năng chống úng ngập ngay trong mùa mưa năm 2026. Vì vậy, toàn bộ các công việc liên quan phải được triển khai với tinh thần khẩn cấp, đáp ứng ngay yêu cầu chống úng ngập trong khu vực; yêu cầu địa phương khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại trước ngày 15/5 tới. Chủ đầu tư và đơn vị thi công tiếp tục huy động nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, phấn đấu hoàn thành công trình vào cuối tháng 6/2026.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương xây dựng cơ chế, chính sách để xử lý khối lượng đất đào đủ điều kiện tận dụng tại các hồ điều hòa, tạo thuận lợi cho đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ.

Tại Dự án hồ đầu mối Mễ Trì - hồ Đồng Bông 2, Bí thư Thành ủy yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công thực hiện đúng cam kết: Trước ngày 10/5/2026 phải hoàn thành hạng mục lòng hồ; trước ngày 30/6/2026 hoàn thành phần cảnh quan và đường dạo quanh hồ.

Đối với Dự án xây dựng đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh đây là dự án có vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển khu vực phía Tây Thủ đô. Khi hoàn thành, công trình sẽ mang lại lợi ích lớn cho người dân Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Để bảo đảm tiến độ, Bí thư Thành ủy yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công thực hiện cam kết phấn đấu thông tuyến trước ngày 30/6/2026. Xã Hòa Lạc, xã Yên Xuân và các đơn vị liên quan phải tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại trước ngày 10/5/2026. Các sở, ngành liên quan khẩn trương bố trí kinh phí để thực hiện ngay khu tái định cư cho nhân dân thuộc diện giải phóng mặt bằng của dự án.

Tại Nhà máy điện rác Seraphin, Bí thư Thành ủy đánh giá cao quy mô hoạt động của nhà máy, cho rằng dự án đã góp phần xử lý lượng lớn rác thải của thành phố bằng công nghệ hiện đại. Đồng thời biểu dương sự quyết tâm của lãnh đạo Tập đoàn AMACCAO trong việc đề xuất, triển khai thành công dự án, đưa nhà máy vào hoạt động, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, thành phố và người dân, đồng thời đồng hành với Hà Nội trong mục tiêu bảo vệ môi trường xanh, sạch, bền vững.

Liên quan đến Dự án Nhà máy xử lý rác và phát điện AMACCAO - Thành Công, Bí thư Thành ủy đề nghị các sở, ngành liên quan sớm hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định, với mục tiêu đến khoảng giữa năm 2027, thành phố có thêm một nhà máy xử lý rác và phát điện.

Về đề xuất xử lý môi trường tại bãi chôn lấp Xuân Sơn, Bí thư Thành ủy cho rằng việc xử lý rác tại bãi chôn lấp phù hợp mục tiêu của thành phố về bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Thành phố ủng hộ chủ trương này và giao UBND thành phố cùng các sở, ngành liên quan hướng dẫn thủ tục để doanh nghiệp thực hiện; đồng thời đề nghị Tập đoàn AMACCAO tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động, đồng thời tuyệt đối giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp trong quá trình vận hành các hoạt động của nhà máy.

Qua kiểm tra thực tế, yêu cầu đặt ra đối với các dự án trọng điểm là phải tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư. Đặc biệt, các công trình liên quan đến tiêu thoát nước, chống úng ngập, giao thông kết nối và xử lý môi trường cần được tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn, hoàn thành đúng các mốc cam kết, góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng và đời sống nhân dân Thủ đô./.