Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà các thương binh tiêu biểu phường Hoàn Kiếm

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng thăm hỏi sức khỏe thương binh Vũ Đình Hồi. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Đoàn đã đến thăm thương binh Vũ Đình Hồi (sinh năm 1940), thương binh 3/4, cư trú tại phố Hàng Vôi và thương binh Trần Huy Tắn (sinh năm 1953), thương binh 1/4, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, con liệt sĩ, cư trú tại phố Phùng Hưng. Tại các gia đình, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng ân cần thăm hỏi sức khỏe, trao quà và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thương binh cùng gia đình. Đoàn đã đến thăm thương binh Vũ Đình Hồi (sinh năm 1940), thương binh 3/4, cư trú tại phố Hàng Vôi và thương binh Trần Huy Tắn (sinh năm 1953), thương binh 1/4, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, con liệt sĩ, cư trú tại phố Phùng Hưng. Tại các gia đình, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng ân cần thăm hỏi sức khỏe, trao quà và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thương binh cùng gia đình.

Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tình cảm chân thành và niềm cảm phục đối với các thương binh- những người đã anh dũng chiến đấu, hiến dâng tuổi trẻ cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, dù mang trên mình thương tật do chiến tranh để lại, các thương binh vẫn luôn giữ vững phẩm chất, ý chí, niềm tin và tinh thần lạc quan, là những tấm gương sáng để các thế hệ trẻ học tập và noi theo.



Ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn nhất quán quan điểm người có công với cách mạng là biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước và đạo lý dân tộc Việt Nam. Công tác "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" không chỉ là một chính sách lớn mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, trách nhiệm chính trị, đạo lý của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.



Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn các thương binh tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo; mỗi người là một biểu tượng sinh động của ý chí, nghị lực, là minh chứng về tinh thần yêu nước, bất khuất, kiên trung, tiếp tục truyền cảm hứng cách mạng cho các thế hệ mai sau. Đồng thời, các thương binh tiếp tục đóng góp ý kiến xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.



Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền phường Hoàn Kiếm và các sở, ngành, địa phương của thành phố tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng thăm hỏi sức khỏe thương binh Trần Huy Tắn. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Các đồng chí thương binh Vũ Đình Hồi, Trần Huy Tắn cùng đại diện gia đình bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với người có công; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực thực hiện trách nhiệm công dân, góp phần xây dựng phường Hoàn Kiếm và Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại./.