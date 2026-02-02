Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trao quà Tết tại Hưng Yên

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Tại chương trình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cùng đoàn công tác trao 950 suất quà Tết; Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa trao 148 suất quà Tết tặng các gia đình.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên nói chung, xã Lương Bằng nói riêng đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với những người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong mỗi dịp Tết đến xuân về, với mục tiêu tất cả mọi người, mọi nhà đều có Tết no ấm, đủ đầy, hạnh phúc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trao quà Tết tặng các gia đình. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Ân cần thăm hỏi, động viên người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lương Bằng, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc chúc các gia đình năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công; đồng thời mong muốn các hộ đoàn kết, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống cùng chính quyền cơ sở phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ hiệu quả, chăm lo kịp thời, thiết thực đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm các mục tiêu phát triển bền vững.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trao quà Tết tặng các gia đình xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Những năm qua, tỉnh Hưng Yên xác định việc chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, người có công là một trong những hoạt động trọng tâm của công tác an sinh xã hội. Tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, ban hành nhiều quyết sách kịp thời, đúng quy định, nhân văn nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, nhất là người nghèo, người yếu thế.

Thực hiện việc chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tỉnh Hưng Yên đặt mục tiêu hoàn thành việc tặng quà cho 100% hộ nghèo trên địa bàn, tương ứng với 10.335 hộ trước ngày 10/2 (ngày 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ)./.