Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2025

Bệnh viện Ung bướu TP.Hồ Chí Minh được vinh danh Đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc năm 2025.

Với giải pháp Ứng dụng công nghệ số giám sát tuân thủ quy trình kỹ thuật tại Bệnh viện, Bệnh viện Ung bướu TP.Hồ Chí Minh được vinh danh tại hạng mục Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2025 (Vietnam Digital Awards). Báo cáo từ bệnh viện cho thấy, với hơn 1 triệu lượt khách hàng đến khám và điều trị mỗi tháng, việc tiên phong ứng dụng công nghệ số tích hợp AI tự động hóa giám sát quy trình kỹ thuật bệnh viện đã giúp nâng cao hiệu quả quản lý, đẩy mạnh hiệu quả tuân thủ quy trình chuyên môn, khắc phục tức thì sai sót, đảm bảo an toàn người bệnh.

Được tổ chức thường niên từ năm 2018, do Bộ Thông tin và Truyền thông bảo trợ, nay là Bộ Khoa học và Công nghệ. Vietnam Digital Awards đã trở thành một trong những chương trình uy tín hàng đầu, ghi nhận và tôn vinh những nỗ lực tiên phong trong chuyển đổi số trên phạm vi toàn quốc.

Đại diện Bệnh viện Ung bướu TP.Hồ Chí Minh tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025.

Sau 6 tháng phát động, Ban tổ chức đã tiếp cận hơn 15.000 cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, tiếp nhận hơn 400 hồ sơ đề cử - con số cao nhất từ trước tới nay. Qua quá trình đánh giá nghiêm túc, khách quan, 52 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, cá nhân, sản phẩm và giải pháp tiêu biểu đã được vinh danh tại Lễ trao giải năm nay./.