Bệnh viện huyện Bình Chánh đẩy mạnh phát triển y tế chuyên sâu

Báo cáo tại Hội nghị, Thạc sĩ, bác sĩ Võ Ngọc Cường, Giám đốc Bệnh viện Bình Chánh cho biết, từ tháng 8/2022 đến tháng 5/2024 với sự hỗ trợ của Viện Tim TP.Hồ Chí Minh, Bệnh viện Bình Chánh đã thực hiện nhiều phẫu thuật can thiệp mạch vành chương trình và cấp cứu. Trong đó, có 66 ca chụp mạch vành; 70 ca chụp và nong, đặt stent mạch vành;7 ca đặt máy tạo nhịp tạm thời trong buồng tim. Đơn vị can thiệp Tim mạch của Bệnh viện thời gian qua cũng đã cứu sống hơn 200 bệnh nhân bằng kỹ thuật thông tim trong “giờ vàng”; thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu về tim mạch với hệ thống DSA; nội soi can thiệp gắp dị vật, kẹp clip cầm máu...

Chuyên gia báo cáo tại Hội nghị.

Lãnh đạo Bệnh viện Bình Chánh tặng hoa cho các báo cáo viên.

Bên cạnh đó, Bệnh viện đã thực hiện thành công những ca phẫu thuật khó như: Phẫu thuật thay khớp háng bán phần, phẫu thuật cắt u tuyến tiền liệt qua nội soi, phẫu thuật vỡ gan do chấn thương, phát hiện trường hợp dị dạng đường mật hiếm gặp trong lúc phẫu thuật, phẫu thuật thành công các ca báo động đỏ nguy kịch...

Tháng 4/2023, Bệnh viện huyện Bình Chánh thành lập Phòng khám Đa khoa vệ tinh tại xã Vĩnh Lộc B để phục vụ cho người dân khu vực phía Bắc của huyện nhằm phát triển y tế cơ sở đưa “y tế đến gần dân”. Cùng với đó, để phục vụ nhu cầu của người dân về các chuyên khoa sâu, tầm soát bệnh lý, khám sức khỏe tổng quát … đơn vị này đã hình thành “Phòng khám Kỹ thuật cao - Điều trị tự nguyện theo yêu cầu” với đội ngũ bác sĩ chuyên gia là các Phó giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 từ các bệnh viện tuyến trên và giảng viên từ các trường đại học Y khoa hàng đầu.

Hội nghị Khoa học kỹ thuật năm 2024 của Bệnh viện Bình Chánh có chủ đề “Tim mạch - Can thiệp mạch máu - Phục hồi chức năng - Kiểm soát nhiễm khuẩn và những tiến bộ trong ngoại khoa” đã diễn ra 3 phiên với 11 bài báo cáo. Tham dự và báo cáo trong Hội nghị là các chuyên gia đầu ngành đến từ các bệnh viện tuyến cuối của Thành phố. Đáng chú ý, trong Hội nghị lần này có 2 báo cáo là đề tài nghiên cứu khoa học được thực hiện tại Bệnh viện huyện Bình Chánh. Đây là cơ hội để các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên.. của bệnh viện học hỏi thêm kinh nghiệm, kiến thức từ các chuyên gia, ứng dụng vào thực tế công tác khám, chữa bệnh tại bệnh viện./.