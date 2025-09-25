Bệnh viện Giao thông Vận tải đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Phó Thủ tướng Lê Thành Long trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho nhóm tác giả tiêu biểu của Bệnh viện Giao thông Vận tải.

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Lê Thành Long, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế cùng đại diện các bộ, ban, ngành.

Bệnh viện Giao thông vận tải tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (26/9/1955 - 26/9/2025), đánh dấu chặng đường 7 thập kỷ hình thành, phát triển và cống hiến không ngừng trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho cán bộ ngành Giao thông vận tải cũng như nhân dân cả nước.

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử với những thay đổi về tổ chức, cơ cấu và chức năng, Bệnh viện Giao thông vận tải vẫn luôn giữ vững bản lĩnh, kiên trì sứ mệnh tận tâm, chuyên nghiệp vì sức khỏe cộng đồng. Đội ngũ y bác sĩ, cán bộ nhân viên qua các thời kỳ đã phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, từng bước khẳng định vị thế của bệnh viện đa khoa hạng I.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên tặng lẵng hoa chúc mừng Bệnh viện Giao thông vận tải.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên thay mặt Bộ Y tế đánh giá cao những kết quả các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động của Bệnh viện Giao thông vận tải đã nỗ lực đạt được trong suốt 70 năm xây dựng và phát triển.

Nhân dịp này, Bệnh viện Giao thông vận tải tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa chào mừng 70 thành lập và phát triển như: Hội nghị khoa học Bệnh viện Giao thông vận tải “Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển”; Hội thao chào mừng 70 năm thành lập; Cuộc thi “Ngày hội 5S”; Cuộc thi ảnh trên Facebook “Tự hào chiến sĩ ngành y”.

Sự kiện kỷ niệm 70 năm thành lập không chỉ là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang mà còn khẳng định quyết tâm của tập thể Bệnh viện Giao thông vận tải, tiếp tục vững bước trên hành trình đổi mới và phát triển, ngày càng nâng cao vị thế, uy tín và chất lượng phục vụ, xứng đáng là địa chỉ tin cậy trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân./.