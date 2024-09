Bệnh viện Gia An 115 đạt giải thưởng về Trung tâm tiệt khuẩn xuất sắc

Hội nghị Khoa học Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Việt Nam năm 2024.

Trải qua các vòng khảo sát, đánh giá, Bệnh viện Gia An 115 đã được VNICS trao giải “CSSD có quy trình xử lý dụng cụ xuất sắc”. Đây là sự ghi nhận, vinh danh của VNICS đối với hoạt động của Đơn vị tiệt khuẩn trung tâm, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Bệnh viện Gia An 115, đặc biệt là về quy trình xử lý dụng cụ của Đơn vị. Đơn vị tiệt khuẩn trung tâm thuộc Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn có thiết kế theo nguyên tắc một chiều, phân biệt rõ ràng giữa khu vực bẩn, khu vực sạch và khu vực vô khuẩn. Để phòng tránh nhiễm khuẩn chéo, nhiễm khuẩn từ dụng cụ trong các thủ thuật, phẫu thuật trên người bệnh, Bệnh viện Gia An 115 tuân thủ nghiêm ngặt từng công đoạn trong chu trình tiệt khuẩn.

Theo VNICS, một Trung tâm tiệt khuẩn xuất sắc khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về: tổ chức, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nhân lực, quy trình xử lý dụng cụ, quy trình giám sát chất lượng và cải tiến chất lượng.

Đại diện Bệnh viện Gia An 115 (áo trắng) nhận giải thưởng về Trung tâm tiệt khuẩn xuất sắc.

Giải thưởng Trung tâm tiệt khuẩn xuất sắc năm 2024 tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của Bệnh viện Gia An 115. Trước đó, ngoài giải thưởng của ESQR và AACI, Bệnh viện cũng đã đạt được nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế như: Giải thưởng xuất sắc của Hiệp hội Quản lý bệnh viện Châu Á (HMA), Giải thưởng Healthcare Asia Awards, Chứng nhận Vàng – Bạch kim và Kim cương của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO), các Bằng khen, Giấy khen, cờ thi đua từ chính quyền địa phương và các sở ban ngành…/.