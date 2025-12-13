Bệnh viện FV chào đón cột mốc hơn 10.000 em bé chào đời

Bác sĩ Jean-Marcel Guillon, Tổng Giám đốc Bệnh viện FV, phát biểu tại Ngày hội “Em bé FV”.

Nhân sự kiện này, Bệnh viện FV tổ chức Ngày hội “Em bé FV”, đánh dấu 22 năm Khoa Sản đồng hành cùng hàng chục nghìn gia đình thông qua dịch vụ chăm sóc thai kỳ và sinh con đạt chuẩn quốc tế cho cả người Việt Nam và người nước ngoài. Trong không khí ấm áp của ngày hội, gần 300 em bé sinh ra tại FV đã trở lại hội ngộ cùng đội ngũ bác sĩ, nữ hộ sinh và nhân viên y tế - những người đã sát cánh bên mẹ và bé trong khoảnh khắc chào đời.

Theo bác sĩ Jean-Marcel Guillon, Tổng Giám đốc Bệnh viện FV, từ hàng trăm bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc đầu đời của các em bé sinh tại FV, bệnh viện đã tổ chức triển lãm ảnh mang tên “Em bé FV”. Bên cạnh đó, hơn 11.300 trái tim sắc màu, mỗi trái tim mang tên và năm sinh của một em bé FV, được kết lại thành một “trái tim khổng lồ”, tượng trưng cho hành trình đồng hành bền bỉ của bệnh viện cùng các gia đình trong suốt hơn hai thập kỷ.

Các bác sĩ sản khoa Bệnh viện FV tọa đàm giao lưu, chia sẻ cùng các bà mẹ từng sinh con tại FV trong khuôn khổ Ngày hội “Em bé FV”.

Cột mốc chào đón 10.000 “Em bé FV” cũng là thời điểm FV chính thức công bố đổi tên Khoa Sản FV thành “Khoa Sản FV Thomson”. Việc hợp tác với Tập đoàn Y tế Thomson - đơn vị mỗi năm đón khoảng 20% trẻ sơ sinh tại Singapore – mở ra giai đoạn phát triển mới cho dịch vụ sản khoa tại FV. Bệnh viện đã cử đội ngũ chuyên môn sang Thomson Singapore học hỏi mô hình vận hành, phương pháp sinh hiện đại và quy trình chăm sóc sản phụ trước, trong và sau sinh, hướng tới xây dựng mô hình thai sản toàn diện, an toàn, đạt chuẩn quốc tế, đồng thời chú trọng đến sức khỏe tinh thần và trải nghiệm của từng gia đình.

Triển lãm ảnh “Em bé FV” trưng bày những khoảnh khắc chào đời của các em bé sinh tại Bệnh viện FV.

Khoa Sản FV Thomson với hệ thống dịch vụ cao cấp đạt chuẩn quốc tế.

Trước đó, từ tháng 1/2024, Bệnh viện FV trở thành thành viên của Tập đoàn Y tế Thomson thông qua thương vụ mua bán - sáp nhập trị giá 381 triệu USD, được ghi nhận là một trong những thương vụ M&A lớn nhất trong lịch sử ngành y tế Việt Nam. Mỗi năm, FV tiếp nhận khoảng 250.000 lượt bệnh nhân, trong đó 20% là người nước ngoài, qua đó góp phần thu hút du lịch khám chữa bệnh và nguồn ngoại tệ, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành y tế Việt Nam./.