Bệnh viện Bình Chánh tổ chức Hội nghị KHKT hướng đến chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, sau hợp nhất, sự gia tăng về quy mô dân số và mở rộng về địa giới hành chính khiến Thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt với thách thức không nhỏ trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân, đặc biệt là công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu. Trong bối cảnh này, nâng chất các hoạt động của tuyến y tế cơ sở để người dân dễ dàng tiếp cận, đưa y tế đến gần dân hơn là giải pháp mà ngành y tế Thành phố đặt ra. Thành phố đặt ra mục tiêu cho tuyến y tế cơ sở là kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người dân và tăng cường năng lực quản lý, chăm sóc sức khỏe liên tục, lâu dài tại tuyến y tế cơ sở.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu phát biểu tại Hội nghị.

Một diễn giả trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Trên cơ sở đó, tại Hội nghị Khoa học kỹ thuật Bệnh viện Bình Chánh các báo cáo xoay quanh vấn đề phát triển y tế cơ sở như: Phát hiện sớm bệnh hen, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), bệnh tim mạch, đái tháo đường tại cộng đồng; Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số để khám chữa bệnh, tư vấn từ xa cho người dân, giúp tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ y tế. Hội nghị cũng đề cập đến việc dự phòng sớm các vấn đề sức khỏe khác như quản lý và chăm sóc vết thương mãn tính thường gặp, chăm sóc răng miệng đến năm 2030, vai trò của các phòng khám đa khoa vệ tinh trong hệ thống y tế địa phương.

ThS.BS.CKII Võ Ngọc Cường, Giám đốc Bệnh viện Bình Chánh nhấn mạnh, hội nghị là cơ hội để các y bác sĩ tại bệnh viện và các đơn vị bạn trao đổi chuyên môn, tiếp cận những định hướng mới trong việc quản lý và điều trị bệnh, nhất là các bệnh lý mạn tính tại cộng đồng./.