Bến tàu không số K15: Địa chỉ đỏ nhắc nhở thế hệ trẻ về giá trị của hòa bình độc lập

Di tích quốc gia đặc biệt Bến tàu không số K15 tại phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng- Dấu tích thiêng liêng gắn liền với Đường Hồ Chí Minh trên biển. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN

Đại lễ diễn ra từ ngày 29/3 đến ngày 3/4. Ông Hoàng Văn Thiềng (từng tham gia chuyến tàu không số cho biết), được dự đại lễ cầu siêu quy mô lớn nhất từ trước đến nay, ông rất xúc động vì nhớ đến những anh em, đồng đội đã hi sinh trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ.

Đại biểu lãnh đạo Trung ương, thành phố Hải Phòng, Bộ tư lệnh Hải quân, Bộ tư lệnh Quân khu 3 cùng các Sở, ban, ngành thành phố dự đại lễ. Ảnh: Mạnh Minh – TTXVN

Bí thư Đảng ủy phường Đồ Sơn Lê Quốc Tiến nêu rõ, trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước, khi địch tăng cường phong tỏa cả trên không và trên biển nhằm cắt đứt sự chi viện cho miền Nam, Đảng và Quân đội ta đã quyết định mở một tuyến vận tải bí mật trên biển. Ngày 23/10/1961, Đoàn 759 (sau này là Lữ đoàn 125 Hải quân) được thành lập đánh dấu sự ra đời của Đường Hồ Chí Minh trên biển. Suốt 14 năm từ 1961-1975, bất chấp sự kiểm soát gắt gao của địch, những con tàu không số vẫn lặng lẽ vượt trùng khơi, thực hiện hơn 1.800 chuyến đi, vận chuyển trên 150.000 tấn vũ khí, hàng hóa và đưa hơn 80.000 lượt cán bộ, chiến sĩ vào chiến trường miền Nam.

Bến tàu không số K15 tại Vũng Séc - Đồ Sơn là một trong những điểm xuất phát chủ yếu của tuyến vận tải chiến lược trên biển, được Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương lựa chọn với yêu cầu cao nhất về bí mật, an toàn, hiệu quả. Từ đây, những con tàu không số đã âm thầm rời bến. Những con tàu không tên, không số, không tín hiệu lặng lẽ rẽ sóng đi vào biển cả.

Đó là những chuyến đi không hẹn ngày trở lại, nơi mỗi người lính lên tàu mang theo ý chí sắt son và sự sẵn sàng dâng hiến trọn đời cho Tổ quốc. Từ bến tàu K15, những hành trình không tên đã góp phần làm nên kỳ tích của Đường Hồ Chí Minh trên biển, một bản hùng ca được viết bằng máu và nước mắt. Với những giá trị đặc biệt đó, Bến tàu không số K15 đã được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt, một địa chỉ đỏ có ý nghĩa sâu sắc, nhắc nhở thế hệ trẻ về giá trị của hòa bình độc lập, tự do.

Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng, Trưởng Ban tổ chức đại lễ khẳng định, đại lễ Hộ quốc tiêu tai, cầu an, cầu siêu Anh hùng Liệt sĩ là pháp hội mang ý nghĩa sâu xa của đạo lý tri ân và báo ân trong Phật giáo. Đây còn là sự kết tinh của tâm nguyện “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện lòng thành kính đối với những người con ưu tú của dân tộc đã vị quốc vong thân. Sự hy sinh cao cả ấy là biểu tượng bất diệt của lòng trung kiên và ý chí bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại biểu Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng cùng các tăng ni, phật tử và nhân dân dự đại lễ. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN

Tại đại lễ, các chư tôn, đức tăng ni cùng phật tử và nhân dân đã nhất tâm trì tụng Kinh Lăng Nghiêm, cử hành Lễ Lương Hoàng Sám, tụng Kinh Địa Tạng liên tục trong nhiều ngày thanh tịnh. Với thời khóa tu tập liên tục, thanh tịnh thân - khẩu - ý của hơn 150 chư tôn đức tăng ni và hàng nghìn phật tử, pháp hội đã kết thành một đạo tràng trang nghiêm thể hiện viên mãn tinh thần từ bi cứu khổ, tri ân báo ân của đạo Phật.

Theo Hòa thượng Thích Quảng Tùng, trong suốt chiều dài lịch sử, Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, lấy lý tưởng hộ quốc an dân làm kim chỉ nam hành đạo. Khi đất nước lâm nguy, nhiều chùa trở thành nơi nuôi giấu cán bộ, che chở bộ đội. Trước anh linh các Anh hùng Liệt sĩ, các tăng ni, phật tử và nhân dân đồng tâm phát nguyện tiếp nối chí nguyện của tiền nhân, phát huy đạo lý tri ân - báo ân, nguyện sống tốt đời, đẹp đạo; góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, hùng cường, thịnh vượng./.