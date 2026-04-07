Bên lề Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Kiện toàn nhân sự, bước khởi đầu đặc biệt quan trọng

Theo đại biểu Trịnh Xuân An (Đồng Nai), công tác nhân sự tại Kỳ họp này được triển khai ngay từ những ngày đầu và có thể coi đây là bước khởi đầu chính trị rất quan trọng của nhiệm kỳ. Các vị trí được bầu, phê duyệt sẽ định hình bộ khung, tạo nền tảng để chèo lái đất nước trong 5 năm tới và cả giai đoạn dài hơn. Do vậy, kiện toàn nhân sự không chỉ là công việc tổ chức, mà là bước khởi đầu chính trị đặc biệt quan trọng. Đây là yêu cầu tất yếu, là nhiệm vụ phải làm ngay để thực hiện nguyên tắc Đảng lãnh đạo thông qua bộ máy Nhà nước do Quốc hội hình thành. Đồng thời, việc kiện toàn này giúp hoàn thiện đầy đủ cấu trúc quyền lực Nhà nước theo Hiến pháp, bảo đảm tính liên tục, thông suốt trong lãnh đạo, điều hành đất nước, nhất là sau Đại hội XIV.

Ông Trịnh Xuân An khẳng định, công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng theo quy trình của Đảng và được Quốc hội phê chuẩn theo đúng thẩm quyền, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp. Đây cũng là sự lựa chọn mang tính lịch sử, thể hiện ý chí và niềm tin của nhân dân thông qua các đại biểu Quốc hội – những người đại diện cho cử tri cả nước – để lựa chọn những người đủ tâm, đủ đức, đủ sức, đủ tài như ý kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm. Từ đó có thể đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới với áp lực cao hơn, đòi hỏi lớn hơn.



Các nhân sự đã được Trung ương lựa chọn thông qua quy trình rất chặt chẽ. Trong bối cảnh yêu cầu phát triển hiện nay, từ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đến việc triển khai các nghị quyết lớn của Đảng, việc đầu tiên đòi hỏi cần phải có bộ máy hoàn chỉnh để thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, tránh độ trễ trong vận hành, đồng thời bảo đảm tính liên thông trong hệ thống Nhà nước, đặc biệt ở cấp cao ngay từ đầu nhiệm kỳ.



Cũng theo ông Trịnh Xuân An, dù là kiện toàn và bầu mới, nhưng bộ máy Nhà nước không phải hoàn toàn mới, mà có sự kế thừa trên nền tảng những thành tựu và kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước. Các nhân sự cơ bản đều có kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo, quản lý, đồng thời bổ sung những nhân tố mới với tư duy đổi mới, năng động, thích ứng với bối cảnh phát triển mới. Đây là sự kết hợp giữa kế thừa và đổi mới, vừa ổn định, vừa tạo đột phá.



Bên cạnh đó, nhân dân, cử tri và các đại biểu Quốc hội cũng đặt kỳ vọng rất lớn vào một bộ máy quyết liệt trong hành động, sáng tạo trong tư duy và đặc biệt là khả thi trong những quyết sách. “Tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung cần được phát huy mạnh mẽ. Quốc hội cần tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan kiến tạo và dẫn dắt chính sách, đồng hành cùng Chính phủ trong phát triển kinh tế - xã hội, với các quyết định “nhanh, đúng, trúng”, nhất là trong hoàn thiện thể chế, tăng cường giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước”, đại biểu nói.



Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng) đánh giá, việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo chủ chốt là một dấu mốc đặc biệt, kết tinh niềm tin và khát vọng về một giai đoạn phát triển bứt phá của đất nước.

Đánh giá về đội ngũ lãnh đạo vừa được Quốc hội tín nhiệm lựa chọn, nữ đại biểu tỉnh Lâm Đồng cho rằng, đây là một tập thể lãnh đạo hội tụ đầy đủ sự kế thừa kinh nghiệm và tư duy đổi mới quyết liệt. Sự thống nhất cao trong kết quả bầu cử chính là thông điệp mạnh mẽ về sự ổn định chính trị.



Bà Trịnh Thị Tú Anh bày tỏ kỳ vọng đội ngũ lãnh đạo mới sẽ thực sự là những người cầm lái mang tinh thần kiến tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước những nút thắt của lịch sử. Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước vận hội mới với nhiều thách thức trên các lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa đến quốc phòng, an ninh, cử tri cả nước và Quốc hội đang đặt niềm tin vào khả năng điều hành tổng thể, linh hoạt và sát thực tế của các vị lãnh đạo.



Cùng quan điểm, đại biểu Trần Hoàng Ngân (Thành phố Hồ Chí Minh) đánh giá, công tác nhân sự đã được Quốc hội và các cơ quan hữu quan chuẩn bị rất kỹ lưỡng, tiến hành chặt chẽ theo đúng trình tự và đạt được sự tín nhiệm rất cao của các đại biểu Quốc hội.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh) trả lời phỏng vấn bên lề. Ảnh: Hải Ngọc - TTXVN

Ông Trần Hoàng Ngân bày tỏ tin tưởng đối với đội ngũ lãnh đạo được Quốc hội tín nhiệm bầu ra trong nhiệm kỳ này; kỳ vọng đội ngũ lãnh đạo mới sẽ dám nghĩ, dám làm, đặt lợi ích quốc gia và của người dân lên trên hết, phát huy tài năng và trí tuệ, đảm đương mọi trọng trách để đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.