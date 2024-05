Bế mạc vòng chung kết giải bóng đá tuổi trẻ Công an thủ đô lần II

Diễn ra từ ngày 14/4 đến 25/5, các cầu thủ của 24 đội tuyển tham gia Vòng chung kết đã thi đấu hết mình, vì màu cờ sắc áo, cống hiến cho khán giả những trận đấu nhiều cảm xúc, cân sức, cân tài, với những pha bóng hay và bàn thắng đẹp mắt. Chỉ sau 40 trận đấu đã có 157 bàn thắng được ghi với hiệu suất trung bình là 3,93 bàn mỗi trận đã nói lên sự hấp dẫn của TCPL-S2.

Ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, các cầu thủ của 2 đội đã có những pha tranh bóng quyết liệt.

Giải bóng đá Tuổi trẻ Công an Thủ đô tuy mới được tổ chức lần thứ hai song đã trở thành sân chơi có thương hiệu, chuyên nghiệp, bài bản với không gian sinh hoạt, giao lưu thể thao đa dạng, rộng khắp, hấp dẫn cho đoàn viên thanh niên. 61 đội bóng tham gia Vòng loại cấp cụm chọn ra 14 đội xuất sắc nhất cùng với đội tuyển của 10 Hội cổ động viên của CLB bóng đá Công an Hà Nội tham gia Vòng chung kết đã thể hiện rõ nét sức hút của giải đấu không chỉ trong Công an Thành phố mà còn lan tỏa rộng khắp trên địa bàn Thủ đô.