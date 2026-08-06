Bế mạc Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai năm 2026

Một tiết mục của võ sinh các võ đường tại chương trình giao lưu biểu diễn, kết hợp tham quan giữa các đoàn võ thuật trong nước và nước ngoài tại phường Quy Nhơn. Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN

Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai năm 2026 có 2.242 võ sinh, võ sư, huấn luyện viên của 102 đoàn trong nước và quốc tế tham gia.



Trong suốt thời gian diễn ra liên hoan, võ sinh và võ sư của các đoàn đã tham gia rất nhiều chương trình, tiết mục hết sức phong phú và đa dạng đúng với tinh thần "Tôn sư trọng đạo" của người học võ Việt Nam. Mở màn cho các hoạt động tại liên hoan, với truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" tốt đẹp của dân tộc, tất cả các võ sinh, võ sư của các đoàn tham gia Liên hoan đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đài kính thiên và Bảo tàng Quang Trung. Trong đêm khai mạc liên hoan (2/8), mọi người đều đã mãn nhãn trước màn diễu hành biểu dương lực lượng hết sức hùng tráng của các võ sư, võ sinh cùng các tiết mục văn nghệ giàu âm hưởng và chương trình nghệ thuật với chủ đề: "Võ cổ truyền Việt Nam - Tinh hoa ngời sáng" đã dẫn đưa khán giả và người hâm mộ võ thuật cổ truyền khám phá lịch sử võ cổ truyền Việt nam, từ những ngày đầu dựng nước cho đến nay.



Sau lễ khai mạc sôi động và ý nghĩa, các võ sinh, võ sư tiếp tục mang đến liên hoan nhiều màn tranh tài hết sức quyết liệt nhưng cũng rất fair play đúng với tinh thần thượng võ, những tiết mục trình diễn cộng đồng hoành tráng và ý nghĩa. Bên cạnh đó là các hoạt động giao lưu giữa các đoàn võ thuật trong, ngoài nước; tham gia Giải vô địch các câu lạc bộ võ cổ truyền Quốc gia lần thứ XV; giao lưu biểu diễn, kết hợp tham quan giữa các đoàn võ thuật trong nước và nước ngoài tại các lò võ, di tích lịch sử, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; triển lãm ảnh về hoạt động của các võ đường, võ phái trong nước và quốc tế;…



Phát biểu tại lễ bế mạc liên hoan, Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Trưởng ban tổ chức Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai năm 2026, khẳng định: Thành công của Liên hoan không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy giá trị Võ cổ truyền Việt Nam, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia, thúc đẩy phát triển du lịch và dịch vụ, mà còn khẳng định năng lực của tỉnh Gia Lai trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô quốc gia và quốc tế. Đặc biệt, Liên hoan đã tạo thêm sức lan tỏa, đóng góp tích cực cho quá trình xây dựng và quảng bá hồ sơ "Võ cổ truyền Bình Định" trình UNESCO. Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai năm 2026 đã khép lại, nhưng những giá trị mà Liên hoan tạo dựng sẽ còn tiếp tục lan tỏa. Đó là tinh thần thượng võ, lòng tự hào dân tộc, sự kết nối giữa các nền văn hóa và khát vọng đưa Võ cổ truyền Việt Nam vươn xa hơn trên trường quốc tế./.