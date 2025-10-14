Bế mạc Hội nghị thường niên lần thứ 38 của Hiệp hội Luật sư châu Á - Thái Bình Dương

Các đại biểu của các nước dự Hội nghị thường niên lần thứ 38 của Hiệp hội Luật sư Châu Á – Thái Bình Dương tại Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch - TTXVN

Với chủ đề “Các giao dịch tại châu Á - Thái Bình Dương: Những thách thức pháp lý, văn hóa và môi trường”, Hội nghị có sự tham dự của gần 600 đại biểu là đại diện lãnh đạo tới từ các hiệp hội luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, cơ quan tư pháp, trường đại học luật của các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.

Các đại biểu đã tổ chức thảo luận, họp hơn 30 phiên chuyên đề, với các nội dung như: Hướng tới châu Á 2050 - Hiện thực hóa “Thế kỷ châu Á” thông qua thương mại, đầu tư và giải quyết tranh chấp; tăng cường hợp tác pháp lý trong các dự án sáng kiến "Vành đai, Con đường" - điều hướng luật pháp trong nước, khuôn khổ quốc tế và giải quyết tranh chấp xuyên biên giới; thúc đẩy hòa giải thương mại như một công cụ bảo đảm công lý. Các đại biểu cũng đề cập đến vai trò của tài chính xanh và tín dụng carbon trong việc giảm thiểu biến đổi khí hậu; Luật thương mại quốc tế và thuế quan ở châu Á - Thái Bình Dương; các giai đoạn thử thách đối với luật sư và pháp luật; vai trò pháp luật trong bảo tồn đa dạng và đặc sắc văn hóa bản địa và địa phương trong bối cảnh toàn cầu hóa; vai trò của thẩm phán, luật sư và các cơ quan chuyên môn trong việc định hình tương lai của pháp luật…

Tại hội nghị, Việt Nam đề xuất hai chủ đề: Củng cố nền tảng hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực Biển Đông trên cơ sở pháp luật quốc tế; vai trò pháp luật trong bảo tồn đa dạng và đặc sắc văn hóa bản địa trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Theo đó, Việt Nam khẳng định kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng trên biển; chủ động, tích cực giải quyết, xử lý tranh chấp, bất đồng trên biển bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982); chú trọng gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa phong phú, đa dạng của dân tộc Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Phiên họp chuyên đề “Củng cố nền tảng hòa bình, hợp tác và phát triển ở Đông Á dựa trên Luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982)” được nhiều diễn giả, nhiều người quan tâm. Chuyên đề do Luật sư, Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ chủ trì, với sự tham gia của các diễn giả như ông Varun K. Chopra, Văn phòng Luật VKC (Ấn Độ); Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Bá Cường, Giám đốc Điều hành của Hãng Luật VNJUST (Việt Nam); bà Kokila Vaani Vadiveloo, Hãng luật Kumar Chambers (Malaysia).

Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam bày tỏ vinh dự khi Liên đoàn có cơ hội phối hợp tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 38 của Hiệp hội Luật sư châu Á - Thái Bình Dương tại Hà Nội. Đây là hoạt động quan trọng nhất của Hiệp hội Luật sư châu Á - Thái Bình Dương hằng năm để gắn kết các luật sư, hiệp hội luật sư thành viên vì một mục tiêu chung: Xây dựng, phát triển nghề luật sư, đội ngũ luật sư có uy tín, chất lượng để phục vụ cộng đồng.

Việc tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 38 của Hiệp hội Luật sư châu Á - Thái Bình Dương tại Hà Nội là cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, giới thiệu đến các luật sư, học giả quốc tế về hệ thống pháp luật, nền tư pháp, đường lối, chính sách mở cửa, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Sự kiện được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác tiềm năng giữa giới luật sư và doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế./.