Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Nghị viện Pháp ngữ

Đại biểu tham dự chúc mừng thành công của Hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Liên minh Nghị viện Pháp ngữ, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Cameroon Hilarion Etong, Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự, trong đó tập trung thảo luận về “Cộng đồng Pháp ngữ trước những biến động trật tự toàn cầu”, nghe báo cáo của Tổng Giám đốc Tổ chức quốc tế Pháp ngữ Caroline St-Hilaire, trao đổi về sự hợp tác của OIF và APF để phối hợp xây dựng hợp tác đa phương đoàn kết.

Các đại biểu thành viên Ban Chấp hành cũng xem xét báo cáo về tình hình khủng khoảng chính trị tại một số quốc gia thành viên, báo cáo hoạt động của các Ủy ban, các khu vực, việc kết nạp thành viên mới, chương trình hợp tác liên nghị viện và thông qua ngân sách, chương trình hoạt động trong năm 2025…

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành APF đã thống nhất thông qua Tuyên bố Cần Thơ về hợp tác Pháp ngữ về Nông nghiệp bền vững, An ninh lương thực và Ứng phó với biến đổi khí hậu. Tuyên bố này là một trong những kết quả quan trọng đã đạt được sau Diễn đàn nghị viện với chủ đề Hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu, do Quốc hội Việt Nam đề xuất sáng kiến và tổ chức ngày 21/01/2025 tại Cần Thơ nhân dịp Hội nghị Ban Chấp hành APF.

Tuyên bố này tiếp tục được APF xem xét, đưa vào chương trình nghị sự phù hợp của Đại hội đồng và các cơ chế liên quan./.