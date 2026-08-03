Bế mạc Giải thi đấu bắn súng Cúp Mùa Hạ- Sports Festival Lâm Đồng

Giải đấu thu hút hơn 140 vận động viên xuất sắc trong nước, quốc tế tranh tài. Ảnh: Hồng Hiếu - TTXVN

Giải thu hút hơn 140 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia, với điểm nhấn là lần đầu tiên nội dung bắn súng đĩa bay Compak Sporting được tổ chức vào ban đêm. Không chỉ mang đến trải nghiệm thi đấu khác biệt cho vận động viên, giải đấu còn tạo nên những màn trình diễn mãn nhãn, góp phần nâng tầm sức hút của môn bắn súng thể thao đối với khán giả.

Ban tổ chức đã trao 10 cúp và 29 bộ huy chương ở các nội dung thi đấu: 10m súng trường hơi nam, nữ; 10 súng ngắn hơi nam, nữ; Compak Sporting hạng A, B; newbie; xạ thủ Công an nhân dân; Compak Sporting…

Theo Ban tổ chức, giải năm nay được tổ chức quy mô, chuyên nghiệp hơn, thu hút nhiều vận động viên trẻ cùng một số xạ thủ quốc tế như Bunnag Mai, Kanisorn Paintpichevong và Yak Wui Bong... Điểm mới của giải là lần đầu tiên nội dung Compak Sporting được tổ chức vào ban đêm dưới hệ thống chiếu sáng chuyên dụng, tạo thêm thử thách về khả năng quan sát, phản xạ và độ chính xác và bản lĩnh thi đấu của các xạ thủ. Ban tổ chức cũng bố trí khu trải nghiệm bắn súng đĩa bay Compak Sporting phục vụ người dân và du khách.

Thông qua giải đấu, Ban tổ chức tuyển chọn, bồi dưỡng một số vận động viên trẻ gương mặt tài năng môn bắn súng, bắn súng đĩa bay Compak Sporting, chuẩn bị lực lượng tham dự các giải đấu trong nước và quốc tế thời gian tới.

Ông Bunnag, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bắn súng Thể thao và Săn bắn thế giới khu vực Đông Nam Á đánh giá công tác tổ chức giải được chuẩn bị chu đáo, từ cơ sở vật chất, vận hành trường bắn đến công tác bảo đảm an toàn. Việc đưa nội dung thi đấu ban đêm vào chương trình góp phần tăng sức hấp dẫn của giải, mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới cho cả vận động viên lẫn khán giả. Đây cũng là một cách làm sáng tạo, mở ra triển vọng tổ chức các hoạt động thể thao, du lịch vào ban đêm cho địa phương.

Diễn ra từ ngày 30/7 đến 2/8, Giải thi đấu bắn súng Cúp Mùa Hạ do Liên đoàn bắn súng Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam tổ chức. Đây là một trong những giải đấu quan trọng nằm trong chuỗi sự kiện Sports Festival Lâm Đồng 2026 do Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam phối hợp cùng UBND tỉnh Lâm Đồng và NovaGroup tổ chức.