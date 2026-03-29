Bế mạc Giải Futsal HDBank Sinh viên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Đội Trường Đại học Nam Cần Thơ ăn mừng chức vô địch. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Giải do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long và Đại học Cần Thơ phối hợp tổ chức từ ngày 21/3 – 28/3. Tham gia giải có 8 đội bóng đến từ các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trong khu vực, gồm: Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Nam Cần Thơ, Trường Đại học Tây Đô, Trường Đại học FPT Cần Thơ, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ, Trường Đại học Cửu Long, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ.



Các đội được chia thành 2 bảng, với 16 trận thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết, sau đó tranh chung kết và xếp hạng.



Giải là sân chơi chuyên nghiệp, bài bản dành cho các đội bóng sinh viên, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhiệt huyết và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ. Giải đấu còn là môi trường để các bạn trẻ rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh thi đấu và tinh thần đồng đội.



Việc giải đấu được tổ chức tại thành phố Cần Thơ – trung tâm kinh tế, giáo dục và văn hóa của vùng Đồng bằng sông Cửu Long – càng tạo thêm sức lan tỏa cho phong trào thể thao sinh viên trong khu vực.



Theo ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Giải Futsal Sinh viên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2026 là dấu mốc tiếp theo trong hành trình phát triển của hệ thống giải futsal sinh viên trên toàn quốc.



Trước đó, giải đấu đã được tổ chức thành công tại nhiều khu vực như Tây Nguyên năm 2023, Hà Nội năm 2024 và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025. Việc tiếp tục mở rộng đến Đồng bằng sông Cửu Long trong năm nay cho thấy nỗ lực bền bỉ trong việc hoàn thiện bản đồ futsal sinh viên Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện để phong trào futsal lan tỏa sâu rộng đến nhiều vùng miền trên cả nước. Trong dòng chảy phát triển của thể thao học đường Việt Nam, futsal ngày càng khẳng định vị thế là môn thể thao hiện đại, năng động và phù hợp với giới trẻ. Thông qua giải đấu, nhiều sinh viên đã có cơ hội bước ra khỏi khuôn khổ sân trường, tiếp cận những sân chơi mang tầm vóc lớn hơn.



Trận chung kết giải giữa hai đội Trường Đại học Nam Cần Thơ và Đại học Cần Thơ diễn ra gay cấn, hấp dẫn, với chất lượng chuyên môn cao. Kết thúc trận đấu, đội Trường Đại học Nam Cần Thơ lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 3 – 1 và đoạt chức vô địch./.