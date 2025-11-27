Bế mạc Diễn tập song phương Việt Nam - Ấn Độ về gìn giữ hòa bình 2025

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đoàn quân sự Việt Nam và Ấn Độ tại lễ bế mạc. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN Dự lễ, về phía Ấn Độ có Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa; Thiếu tướng Rajdeep Singh Rawal, Tư lệnh Công binh Bộ Tư lệnh miền Tây, Lục quân Ấn Độ, cùng đoàn đại biểu Quân đội Ấn Độ. VINBAX 2025 diễn ra từ ngày 11-27/11/2025, với chủ đề "Đội Công binh phối hợp với các thành phần liên quan trong thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc", góp phần tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng tốt đẹp giữa Việt Nam và Ấn Độ trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước. Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập cho biết, VINBAX 2025 đánh dấu sự mở rộng, nâng cấp và phát triển cao hơn về quy mô thành phần tham gia, phạm vi khoa mục và mức độ phức tạp chuyên môn ngày càng cao hơn theo đúng chủ trương đã được lãnh đạo hai bên thống nhất tại các cuộc Đối thoại quốc phòng song phương. Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập cho biết, VINBAX 2025 đánh dấu sự mở rộng, nâng cấp và phát triển cao hơn về quy mô thành phần tham gia, phạm vi khoa mục và mức độ phức tạp chuyên môn ngày càng cao hơn theo đúng chủ trương đã được lãnh đạo hai bên thống nhất tại các cuộc Đối thoại quốc phòng song phương.

Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khẳng định, VINBAX 2025 đã kết thúc thành công tốt đẹp, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối mọi mặt. Nội dung chương trình diễn tập và thao trường mô phỏng được thiết lập công phu, sát thực tiễn địa bàn phái bộ. Các tình huống giả định sát đúng ý định đầu bài, yêu cầu kịch bản điều hành và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động huấn luyện lý thuyết, thực hành kỹ năng chuyên ngành và tập bài tình huống gắn kết logic, chặt chẽ. Diễn tập thực địa tổng hợp Công binh - Quân y và các thành phần lực lượng khác được tổ chức sinh động, thiết thực...

Theo Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, kết quả của VINBAX 2025 góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng phối hợp, hiệp đồng cho lực lượng Công binh cùng các thành phần lực lượng khác của hai bên, nhằm sẵn sàng triển khai tham gia và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thời gian tới. Bên cạnh đó, hoạt động lần này cũng tạo môi trường, điều kiện rất tốt để giảng viên, chuyên gia của hai nước học hỏi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm, thực hành, nâng cao trình độ huấn luyện chuyên sâu và năng lực tổ chức, đạo diễn, điều hành các cuộc diễn tập thực địa quy mô và phức hợp về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Chúc mừng tất cả các lực lượng tham gia đã hoàn thành xuất sắc VINBAX 2025, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa nhấn mạnh, các lực lượng đã thể hiện những tiêu chuẩn cao nhất về tính chuyên nghiệp và tinh thần đồng đội. Bày tỏ sự cảm ơn đối với công tác tổ chức xuất sắc của phía Việt Nam, Đại sứ Tshering W. Sherpa cho rằng, trải qua các lần tổ chức, VINBAX đã có sự phát triển vượt bậc, trở thành một hoạt động diễn tập thực địa ở cấp độ hoàn thiện, tạo điều kiện cho quân nhân hai nước trao đổi kinh nghiệm, hoàn thiện quy trình tác chiến và phối hợp trong các tình huống thực tế. Kỳ diễn tập năm nay đặc biệt nổi bật với việc ứng dụng hiệu quả các công nghệ hiện đại, giúp nâng cao khả năng nhận thức tình huống, hiệp đồng và chất lượng huấn luyện tổng thể.



Thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam chúc mừng thành công của diễn tập, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của toàn thể lực lượng tham gia. VINBAX là hoạt động diễn tập song phương duy nhất của Quân đội Việt Nam với một đối tác nước ngoài về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Theo Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, những năm qua, việc Việt Nam và Ấn Độ luân phiên tổ chức thành công hoạt động diễn tập song phương này đã góp phần thể hiện mức độ tin cậy chính trị cao, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương thực chất, hiệu quả, đồng thời thể hiện cam kết của quân đội hai nước trong nỗ lực đóng góp vì sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng ở khu vực và thế giới.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đánh giá, các lực lượng diễn tập của hai nước đã tham gia nghiêm túc, tích cực, đầy đủ vào các khoa mục của diễn tập theo đúng kế hoạch, mục đích, yêu cầu đề ra với chất lượng chuyên môn tốt. Công tác tổ chức huấn luyện và thực hành chuyên nghiệp, bài bản, tuyệt đối an toàn.

Bày tỏ ấn tượng với hoạt động trình diễn tích hợp về triển khai và thực hiện nhiệm vụ Công binh kết hợp nhiệm vụ quân y, cứu hộ - cứu nạn và quan sát viên quân sự, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn cho rằng, hoạt động trình diễn đã cho thấy sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, hiệu quả của lực lượng Quân đội hai nước trong thực hành tập bài xử lý tình huống giả định, sát với thực tiễn nhiệm vụ của lực lượng tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn tin tưởng thành công của VINBAX 2025 sẽ tiếp tục là tiền đề cho sự phát triển và thành công của các hoạt động diễn tập song phương tiếp theo, là nền tảng quan trọng để Quân đội hai nước đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc phòng song phương nói chung và về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc nói riêng ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, thiết thực, đa dạng.

Dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia phục vụ, bảo đảm Diễn tập VINBAX 2025 đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam./.