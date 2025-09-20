Bế mạc Chương trình nghiên cứu khảo sát, trao đổi chuyên đề với cán bộ trung, cao cấp của Liên bang Nga

Lễ bế mạc Chương trình trao đổi chuyên đề dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp của Liên bang Nga. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết để thực hiện chương trình, Học viện đã trao đổi, phối hợp chặt chẽ với Học viện Kinh tế quốc dân và Hành chính công trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, chuẩn bị chu đáo về nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy cùng với sự nỗ lực tham gia học tập bồi dưỡng của các học viên từ Liên bang Nga, sự giảng dạy tâm huyết của các giáo sư, nhà khoa học, nhà quản lý; sự phối hợp tận tình và trách nhiệm của các đơn vị chức năng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ chương trình, các báo cáo viên và học viên đã cùng trao đổi những chủ đề quan trọng cùng quan tâm. Các báo cáo viên đã giới thiệu kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam về phát triển kinh tế-xã hội; quản trị nhà nước; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số; chính sách phát triển xã hội và quản lý xã hội; công tác dân số và phát triển bền vững hệ thống y tế; lấy con người làm trung tâm trong phát triển bền vững.

“Chúng tôi tin tưởng rằng những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thu nhận được từ chương trình sẽ giúp các học viên vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác ở Liên bang Nga, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và phục vụ nhân dân”, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ.

Theo báo cáo tổng kết chương trình của Ban Tổ chức, chương trình nghiên cứu, trao đổi chuyên đề với cán bộ lãnh đạo, quản lý của Liên bang Nga là hoạt động, nội dung hiện thực hóa thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với Học viện Kinh tế quốc dân và Hành chính công trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, nhân chuyến thăm Liên bang Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 5/2025.

Đoàn học viên Liên bang Nga tham gia học tập, bồi dưỡng gồm 35 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và cấp Thứ trưởng đến từ các bộ, ngành và địa phương của Liên bang Nga, Học viện Kinh tế quốc dân và Hành chính công trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga.