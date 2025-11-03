Bcons City Mall – Dấu ấn mới trên hành trình “kiến tạo giá trị thật” của Tập đoàn Bcons

Bcons City Mall quy tụ 20 thương hiệu nổi tiếng.

Nằm tại vị trí chiến lược trên trục đường Thống Nhất, Bcons City Mall sở hữu hơn 10.000 m² sàn thương mại, quy tụ hơn 20 thương hiệu uy tín như Coop Mart, Highlands Coffee, Phúc Long, Kichi Kichi, Gogi House, Yutang… mang đến chuỗi tiện ích từ mua sắm, ẩm thực đến giải trí. Không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, công trình còn được định hướng trở thành “điểm hẹn cộng đồng” nơi cư dân có thể gặp gỡ, thư giãn và tận hưởng không gian năng động của khu Đông đang chuyển mình từng ngày.

Được phát triển theo mô hình “Một điểm đến – Nhiều trải nghiệm”, Bcons City Mall kết hợp hài hòa giữa thương mại, giải trí và không gian văn hóa. Các khu vực check-in nghệ thuật, sân khấu sự kiện ngoài trời và khu vui chơi gia đình được thiết kế linh hoạt, phù hợp với nhiều hoạt động cộng đồng. Với vị trí liền kề Làng Đại học Quốc gia TP.HCM và Bến xe Miền Đông mới, trung tâm thương mại này hứa hẹn trở thành điểm kết nối sôi động giữa giới trẻ, cư dân hiện hữu và cộng đồng sáng tạo của khu vực.

Nhân dịp khai trương, Tập đoàn Bcons tổ chức chuỗi sự kiện “Bcons Bestival 2025 – Phiêu trọn Beat, Sống trọn Best” từ ngày 4 đến 9/11/2025 lễ hội văn hóa – giải trí thường niên với âm nhạc, ẩm thực và các hoạt động tương tác ngoài trời. Không chỉ là sự kiện chào mừng trung tâm thương mại đi vào hoạt động, Bestival còn biểu trưng cho nhịp sống trẻ trung, năng động của đô thị mới Bcons City.

Sau hơn 12 năm hình thành và phát triển, Bcons đã trở thành thương hiệu uy tín trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng, giáo dục và dịch vụ cộng đồng. Từ Bcons Garden, Bcons Green View, Bcons Avenue đến Bcons City mỗi công trình đều phản ánh triết lý “Kiến tạo giá trị thật”, hướng đến những không gian sống bền vững, nhân văn và giàu cảm xúc.

Sự ra đời của Bcons City Mall không chỉ mở rộng hệ sinh thái đô thị của Tập đoàn, mà còn thể hiện tâm huyết phát triển đô thị gắn liền trải nghiệm sống. Nơi đây, cư dân có thể tận hưởng trọn vẹn tiện ích thương mại, văn hóa và giải trí trong chính khu đô thị của mình khởi đầu cho một nhịp sống hiện đại và đầy cảm hứng tại phía Đông TP.HCM./.