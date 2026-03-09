Bầu cử Quốc hội và HĐND: Ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý danh sách cử tri

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại khu vực bỏ phiếu số 38, tổ dân phố 5 Tự An, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Ngọc Minh – TTXVN Đoàn đã kiểm tra thực tế tại khu vực bỏ phiếu số 38, tổ dân phố 5 Tự An, phường Buôn Ma Thuột. Tại đây, Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên, nội quy phòng bỏ phiếu; kiểm tra, niêm phong thùng phiếu chính, thùng phiếu phụ, việc hướng dẫn cử tri bỏ phiếu… Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Minh – TTXVN

Tại buổi làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk, các thành viên trong đoàn kiểm tra nêu các ý kiến liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử; phương án đảm bảo an ninh trật tự; hoạt động tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; cập nhập danh sách cử tri…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Sỹ Thanh đánh giá cao tỉnh Đắk Lắk trong công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời đề nghị, từ nay cho đến ngày diễn ra hoạt động bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk tiếp tục rà soát và triển khai theo kế hoạch, đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định và hoàn thành tốt mọi mục tiêu đề ra. Ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Ngọc Minh - TTXVN Ông Trần Sỹ Thanh lưu ý, tỉnh Đắk Lắk có đặc thù địa bàn rộng và đông đồng bào dân tộc thiểu số... Do đó, địa phương tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Hội đồng bầu cử Quốc gia, nhất là công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống thiên tai, chủ động và có giải pháp ứng phó trong mọi tình huống. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và phương án tổ chức bỏ phiếu tại các khu vực bầu cử; chủ động ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý danh sách cử tri và báo cáo bầu cử. Mục tiêu là tổ chức cuộc bầu cử dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Tại buổi làm việc, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, trên cơ sở ý kiến, chỉ đạo của các thành viên Đoàn giám sát, kiểm tra, tỉnh sẽ tiếp thu, quyết liệt triển khai trong thời gian tới, nhất là công tác tuyên truyền trong nhân dân, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt trước ngày tổ chức bầu cử, địa phương sẽ tổ chức các cuộc họp rút kinh nghiệm trên địa bàn toàn tỉnh nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắt phát sinh trong quá trình triển khai công tác bầu cử; yêu cầu các tổ bầu cử xây dựng phương án dự phòng, không để bất ngờ, bị động khi phát sinh tình huống ngoài kế hoạch. Lực lượng vũ trang triển khai tốt và hoàn thành công tác bầu cử sớm (ngày 14/3) và tiếp tục bám sát tình hình cơ sở, đảm bảo an ninh trật tự trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đắk Lắk có 2.119 khu vực bỏ phiếu với 2.118 tổ bầu cử. Cử tri Đắk Lắk sẽ bầu 15 đại biểu Quốc hội, 84 đại biểu HĐND tỉnh và 2.445 đại biểu HĐND cấp xã./.