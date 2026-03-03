Bầu cử Quốc hội và HĐND: Tuyệt đối không để xảy ra sai sót, trùng lặp hoặc bỏ sót cử tri

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh kiểm tra công tác bầu cử tại Tổ dân phố Xích Đằng, phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN

Sau khi kiểm tra, khảo sát tại khu vực bỏ phiếu tại tổ dân phố Xích Đằng và Tân Hưng, phường Sơn Nam, Đoàn giám sát ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của tỉnh Hưng Yên trong việc chuẩn bị, triển khai cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Các kết quả đạt được bước đầu cho thấy sự thống nhất, đồng thuận cao giữa khối Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tạo nền tảng quan trọng cho các bước tiếp theo của quy trình bầu cử. Sau khi kiểm tra, khảo sát tại khu vực bỏ phiếu tại tổ dân phố Xích Đằng và Tân Hưng, phường Sơn Nam, Đoàn giám sát ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của tỉnh Hưng Yên trong việc chuẩn bị, triển khai cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Các kết quả đạt được bước đầu cho thấy sự thống nhất, đồng thuận cao giữa khối Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tạo nền tảng quan trọng cho các bước tiếp theo của quy trình bầu cử.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo bầu cử Tỉnh ủy, đã chủ động, tích cực thực hiện vai trò, trách nhiệm được giao; đồng thời đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức, các cấp, ngành có liên quan trong công tác bầu cử. Nổi bật là hoàn thành việc tổ chức các hội nghị Hiệp thương đúng thời hạn, bảo đảm cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử theo quy định. Việc giới thiệu người ứng cử được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm số dư, đặc biệt tỷ lệ nữ ứng cử đạt mức khá cao (tỷ lệ nữ ứng cử đại biểu Quốc hội đạt 46,43%; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đạt 44,20%; đại biểu HĐND cấp xã đạt: 42,44%), thể hiện sự quan tâm đến bình đẳng giới và chất lượng đại biểu. Địa phương cũng đã hoàn thành việc công bố và niêm yết danh sách chính thức người ứng cử theo quy định...

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, công tác bầu cử được triển khai trong điều kiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mới đi vào vận hành, đội ngũ cán bộ ở nhiều địa bàn còn mới... Những yếu tố này đòi hỏi công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở địa phương phải quyết liệt, sát sao và trách nhiệm hơn nữa.



Bà Nguyễn Thị Thanh nêu rõ, Hưng Yên tiếp tục chỉ đạo việc rà soát, cập nhật thông tin trong danh sách cử tri đã được lập và niêm yết để điều chỉnh, bổ sung kịp thời những thiếu sót (nếu có) liên quan đến danh sách cử tri. Tỉnh đặc biệt quan tâm đến nhóm cử tri làm việc theo ca tại các khu công nghiệp, cử tri tạm trú, sinh viên, người cao tuổi, người khuyết tật....; tuyệt đối không để xảy ra sai sót, trùng lặp hoặc bỏ sót cử tri để đảm bảo quyền bầu cử của công dân. Tỉnh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi và tổ chức chu đáo để những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện tốt quyền vận động bầu cử theo quy định của pháp luật.

Quang cảnh buổi giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại Hưng Yên. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh lưu ý, trong điều kiện chính quyền địa phương 2 cấp mới vận hành, địa bàn rộng, dân cư đa dạng, Hưng Yên chủ động huy động đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm bầu cử ở cơ sở, tổ chức tập huấn kỹ, "cầm tay chỉ việc"; tăng cường văn bản đôn đốc, nhắc việc; lập sơ đồ bầu cử; khoanh vùng địa bàn trọng điểm; xây dựng kịch bản xử lý các tình huống phát sinh; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử...



Theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên Lê Xuân Tiến, tỉnh có 6 đơn vị bầu cử Quốc hội khóa XVI với 16 đại biểu được bầu; 17 đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân cấp tỉnh với 85 đại biểu được bầu; 612 đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân cấp xã với 2.249 đại biểu được bầu. Đến thời điểm này, việc triển khai công tác bầu cử bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại tỉnh Hưng Yên đã được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực, chủ động, đồng bộ; kịp thời chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn bảo đảm đúng pháp luật về bầu cử.