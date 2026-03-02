Bầu cử Quốc hội và HĐND: Tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp, đưa thông tin đến vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc

Đồng bào Raglai ở xã Bác Ái Tây (Khánh Hòa) theo dõi danh sách cử tri niêm yết công khai tại UBND xã. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, dân cư phân tán như xã Bác Ái Tây, việc đưa thông tin đến với nhân dân đòi hỏi sự vào cuộc trực tiếp, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng ở cơ sở. Toàn xã có 6.789 cử tri, trong đó cử tri là người Raglai chiếm hơn 80%. Trên địa bàn xã đã thành lập 5 đơn vị bầu cử và 9 khu vực bỏ phiếu tại các thôn, bảo đảm phù hợp với đặc điểm dân cư, thuận lợi cho cử tri tham gia bỏ phiếu.

Cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, xã Bác Ái Tây triển khai nhiều hình thức tuyên truyền như hệ thống truyền thanh, loa lưu động, pano, băng rôn; lồng ghép nội dung bầu cử trong các cuộc họp thôn, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể. Phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” được thực hiện nhằm bảo đảm mọi người dân nắm rõ thông tin, ý nghĩa, quyền và nghĩa vụ trong bầu cử.

Thông tin tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 trên trang mạng xã hội của xã Bác Ái Tây (Khánh Hòa). Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyên, Chủ tịch UBND xã Bác Ái Tây cho biết, địa phương đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền bầu cử với nội dung cụ thể theo từng mốc thời gian. Do địa bàn có đông đồng bào Raglai, nhiều người thường xuyên đi làm xa hoặc ở lại chòi rẫy, xã đã chỉ đạo trưởng thôn và các bộ phận phụ trách bầu cử tổ chức rà soát từng hộ, từng đối tượng. Qua đó, bảo đảm khi người dân trở về khu dân cư vào buổi tối đều được thông tin đầy đủ về cuộc bầu cử, nắm rõ thời gian và tham gia bỏ phiếu sớm, đầy đủ vào ngày 15/3.

Tại thôn Tà Lọt nơi có 483 cử tri, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 87,4%, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phù hợp. Bà Katơr Thị Hiệp, Trưởng thôn Tà Lọt cho biết: “Thôn đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, kết hợp các ngôn ngữ phù hợp; đồng thời tận dụng các nền tảng mạng xã hội như facebook, zalo, infographic, Ban quản lý thôn phối hợp đoàn viên thanh niên thường xuyên chia sẻ thông tin, nắm bắt tình hình người dân đi làm ăn xa, người cao tuổi để kịp thời vận động tham gia bầu cử”.

Cử tri Katơr Thơm (thôn Tà Lọt, xã Bác Ái Tây) bày tỏ: “Cuộc bầu cử có ý nghĩa rất quan trọng, là dịp để chúng tôi lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh ở địa phương cũng như cả nước”.

Tại khu vực ven biển, công tác tuyên truyền bầu cử được triển khai phù hợp với đặc thù nhiều lao động đi biển dài ngày. Ở phường Đông Hải, trong tổng số 39.275 cử tri có 357 chủ tàu và 623 thuyền viên thường xuyên khai thác hải sản trên biển. Ủy ban bầu cử phường Đông Hải đã phối hợp lực lượng công an, biên phòng, cảng cá và các tổ dân phố đẩy mạnh tuyên truyền đến chủ tàu, ngư dân đánh bắt xa bờ về thời gian, địa điểm bỏ phiếu, quyền và nghĩa vụ cử tri.

Theo ông Trần Ngọc Quang, Chủ tịch UBND phường Đông Hải, phường đang đẩy mạnh vận động ngư dân chủ động sắp xếp thời gian, cập bến tham gia bầu cử; đồng thời rà soát danh sách, tuyên truyền, nhắc nhở chủ tàu, thuyền trưởng tạo điều kiện để thuyền viên thực hiện quyền bầu cử, phấn đấu đảm bảo 100% cử tri là ngư dân đủ điều kiện đều tham gia bỏ phiếu theo quy định.

Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Khánh Hòa đã thành lập các đoàn kiểm tra nhằm rà soát công tác chuẩn bị tại cơ sở, yêu cầu địa phương đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động để cử tri tham gia bỏ phiếu đông đủ, đúng quy định.

Trực tiếp kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương, ông Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị phân công rõ trách nhiệm, tăng cường đôn đốc, không chủ quan trong bất kỳ khâu nào của công tác bầu cử. Công tác tuyên truyền phải được duy trì thường xuyên qua các kênh thông tin và hệ thống Mặt trận, đoàn thể, giúp cử tri nắm rõ thời gian, địa điểm bỏ phiếu cũng như chương trình hành động của người ứng cử. Đồng thời, chú trọng vận động ngư dân, chức sắc, tín đồ tôn giáo và tăng cường tuyên truyền bằng tiếng Raglai, Êđê, Chăm... tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đến nay, toàn bộ 65/65 xã, phường, đặc khu của Khánh Hòa đã hoàn thành việc lập, niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt người ứng cử theo luật định, đồng thời tiếp tục rà soát các trường hợp biến động. Tại Đặc khu Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân và Ủy ban Bầu cử tỉnh đã đưa thùng phiếu từ đất liền ra các đảo, công tác chuẩn bị cho ngày hội bầu cử ở các đảo đến nay đã cơ bản hoàn tất. Các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đang được tỉnh tổ chức theo quy định.

Danh sách cử tri và ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 được niêm yết công khai tại phường Phan Rang (Khánh Hòa). Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa tổ chức tập huấn nghiệp vụ bầu cử theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, tập trung vào quy trình bỏ phiếu, kiểm phiếu và xử lý tình huống phát sinh. Theo quy định, Khánh Hòa sẽ bầu 12 đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 4 đơn vị bầu cử; bầu 67 đại biểu HĐND cấp tỉnh và 1.392 đại biểu HĐND cấp xã. Toàn tỉnh đã thành lập các ban bầu cử, phê chuẩn 1.123 khu vực bỏ phiếu, sẵn sàng cho ngày bầu cử 15/3 tới đây./.