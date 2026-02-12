Bầu cử Quốc hội và HĐND: Tổ chức công khai việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm với các ứng cử viên

Bắc Ninh hiệp thương lần 3 và bàn giao danh sách ứng cử Ngày 12/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh bàn giao danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đến Ủy ban Bầu cử tỉnh. Ảnh: Thái Hùng- TTXVN



Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tại các thôn, khu phố, tổ dân phố.

Các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú được tổ chức chu đáo, công khai, dân chủ, tỷ lệ cử tri tham dự bảo đảm theo quy định. Tại các Hội nghị, đại đa số người ứng cử đều được cử tri tín nhiệm cao, bày tỏ sự đồng tình, tin tưởng vào những người được giới thiệu ứng cử. Cử tri cũng thẳng thắn góp ý để các ứng cử viên thực hiện tốt hơn trách nhiệm người đại diện của nhân dân.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba, sau khi thông qua danh sách trích ngang; căn cứ cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu, ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri, các đại biểu thảo luận, thống nhất không đưa 6 người vào danh sách (6 đại biểu có đơn xin rút); biểu quyết giới thiệu 21 người (không bao gồm đại biểu do Trung ương giới thiệu) ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bên cạnh đó, các đại biểu nhất trí không đưa 17 người vào danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XX (17 người có đơn xin rút); nhất trí giới thiệu 137 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Hà khẳng định: Hội nghị hiệp thương lần thứ ba là bước quan trọng trong quy trình hiệp thương theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, có ý nghĩa quyết định trong việc thống nhất danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn để giới thiệu ra bầu cử. Quá trình hiệp thương được thực hiện bảo đảm chặt chẽ về tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đồng thời đáp ứng yêu cầu về cơ cấu, thành phần, số lượng theo quy định; qua đó phát huy dân chủ, khách quan và trách nhiệm trong công tác giới thiệu người ứng cử.

Ngay sau hội nghị hiệp thương, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức bàn giao danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đến Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu ở tỉnh Bắc Ninh 16 đại biểu. Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 tỉnh Bắc Ninh được bầu 85 đại biểu. Bắc Ninh đã quyết định thành lập 6 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội ở 6 đơn vị bầu cử ở tỉnh Bắc Ninh, với 71 thành viên; thành lập 18 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh ở 18 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh với 216 thành viên.

Gia Lai chốt danh sách chính thức người ứng cử

Ngày 12/2, danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đã được biểu quyết thống nhất giới thiệu tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Sỹ Thắng-TTXVN

Các đại biểu đã thống nhất giới thiệu 138 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 và biểu quyết thông qua danh sách 21 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét, sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu ứng cử đều được 100% cử tri nơi cư trú thống nhất giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 và đại biểu Quốc hội khóa XVI.