Bầu cử Quốc hội và HĐND: Tích cực tuyên truyền bầu cử trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Danh sách cử tri và đại biểu ứng cử được niêm yết công khai tại nhà Rông các thôn để người dân theo dõi. Ảnh: Dư Toán - TTXVN

Đối với những cử tri lớn tuổi, cán bộ xã Ngọk Réo, tỉnh Quảng Ngãi đến tận nhà để tuyên truyền bầu cử. Ảnh: Dư Toán - TTXVN

Xã Dục Nông là một trong 9 địa phương biên giới của tỉnh Quảng Ngãi, thuộc Đơn vị bầu cử số 4 của tỉnh. Toàn xã có gần 10.000 cử tri, bỏ phiếu tại 23 điểm bầu cử; trong đó, 22 khu vực bỏ phiếu tại các thôn, làng và một điểm bỏ phiếu tại Đồn Biên phòng Dục Nông.



Dù đang bước vào giai đoạn cao điểm tưới cà phê, song nhà Rông thôn Đăk Hú, xã Dục Nông luôn được bà con trong thôn tìm tới để theo dõi các thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Tại đây, các thông tin về đại biểu và danh sách cử tri được niêm yết công khai để bà con nắm rõ, yêu cầu chỉnh sửa nếu phát hiện sai sót. Không những vậy, trong các buổi họp thôn tại nhà Rông, các nội dung về bầu cử cũng được lồng ghép để tuyên truyền cho bà con, kịp thời giải đáp mọi thắc mắc của người dân.



Ông A Toàn, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đăk Hú cho biết, tại các cuộc họp thôn ở nhà Rông, ông đều thông tin, tuyên truyền cho bà con trong thôn hiểu về quyền và trách nhiệm bỏ phiếu bầu của mỗi cử tri; thông tin đầy đủ về các đại biểu ứng cử để bà con nắm rõ. Đặc biệt, danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI được người dân trong thôn theo dõi rất sát sao, chặt chẽ để đưa ra quyền quyết định đúng đắn trong ngày bầu cử 15/3.



Bà Y Hộ, trú thôn Đăk Hú chia sẻ, do thường xuyên đi làm trên nương, trên rẫy nên bà không có nhiều thời gian nghiên cứu danh sách đại biểu ứng cử cũng như thông tin cử tri. Tranh thủ lúc đi làm về, bà đã đến nhà Rông của thôn để theo dõi. Nhờ đó, bà đã nắm bắt được đầy đủ các thông tin về bầu cử, sẵn sàng bỏ phiếu để bầu ra những cán bộ đủ đức, đủ tài, đại diện cho tiếng nói của nhân dân trong nhiệm kỳ 2026 – 2031; góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.



Ông Trần Cao Bảo Việt, Chủ tịch UBND xã Dục Nông cho biết, để đảm bảo cho công tác bầu cử trên địa bàn xã, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã kịp thời thành lập các cơ quan chỉ đạo như Ban chỉ đạo bầu cử xã, Ủy ban bầu cử xã; thành lập 6 Ban bầu cử, 23 Tổ bầu cử, 1 tổ chuyên viên giúp việc của bầu cử để làm công tác tham mưu, giúp việc. Cùng với đó, xã đã triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo và các nhiệm vụ bầu cử theo quy định; kịp thời ban hành kế hoạch triển khai công tác bầu cử theo từng nội dung, thời gian, cơ quan thực hiện, cơ quan phối hợp theo quy định.



“Việc tuyên truyền bầu cử được thực hiện lồng ghép vào các cuộc họp thôn, làng. Bên cạnh đó, thông tin về bầu cử cũng được thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của từng thôn để từng người dân có thể nắm bắt được tất cả các nội dung, thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Nhờ đó, những khó khăn, vướng mắc đều được chính quyền địa phương phối hợp với các thôn khắc phục triệt để, sẵn sàng cho ngày hội lớn của non sông”, ông Trần Cao Bảo Việt nhấn mạnh.



Trong khi đó, xã Ngọk Réo có hơn 6.900 cử tri, với 9 đơn vị bầu cử và 16 khu vực bỏ phiếu. Bên cạnh việc tổ chức tuyên truyền bầu cử thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng như loa, đài, mạng xã hội, trang thông tin điện tử, lắp đặt các pano, băng rôn…, xã cũng linh hoạt trong việc tuyên truyền đối với những cử tri lớn tuổi.



Bà Y Tro, sinh năm 1938, trú thôn Đăk Duông, xã Ngọk Réo cho biết, mặc dù rất muốn đến nhà Rông hoặc trụ sở UBND xã để theo dõi các thông tin về bầu cử, nhưng do tuổi đã cao, phải chống gậy, nên việc đi lại của bà gặp nhiều khó khăn. May mắn, các cán bộ xã đã đến tận nhà, cung cấp đầy đủ danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp để bà nắm bắt, bầu ra những người xứng đáng cho nhiệm kỳ tới.



“Nếu đến ngày bầu cử, tôi không thể tự đi đến nhà Rông để bỏ phiếu, tôi sẽ nhờ con chở đi. Với tôi, lần bầu cử nào cũng vậy, được tự tay cầm lá phiếu của mình, bầu cho những người đủ đức, đủ tài, đại diện cho tiếng nói của nhân dân là một niềm vinh dự to lớn”, bà Y Tro chia sẻ.



Theo ông Hà Quốc Mạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọk Réo, ngoài việc cử cán bộ đến trực tiếp nhà của người dân để tuyên truyền, xã cũng thực hiện mô hình tuyên truyền lưu động bằng các loa phát thanh với tần suất 2 lần/ngày vào hai buổi sáng và chiều. Xã cũng đề nghị các thôn, làng bố trí niêm yết danh sách cử tri, danh sách đại biểu ứng cử tại khu vực trung tâm nhà Rông để người dân thuận tiện theo dõi, kiểm tra thông tin. Với những trường hợp đi làm ăn xa, xã cũng chủ động phối hợp cùng gia đình nắm bắt tình hình, cập nhật kịp thời, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của công dân được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.



“Sau khi kết thúc bầu cử vào ngày 15/3, xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả của đợt bầu cử này, thông tin đầy đủ về danh sách các đại biểu trúng cử để bà con nhân dân trên địa bàn kịp thời nắm bắt”, ông Hà Quốc Mạnh thông tin.