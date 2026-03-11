Bầu cử Quốc hội và HĐND: Thành phố Hồ Chí Minh có gần 9,7 triệu cử tri đăng ký đi bầu cử

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN Ủy ban Bầu cử Thành phố cho biết, công tác chuẩn bị bầu cử đang được triển khai đồng bộ. Ủy ban bầu cử Thành phố kịp thời, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, ban hành quy chế làm việc, phân công thành viên Ủy ban bầu cử Thành phố và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn ngay sau khi được thành lập; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các Tiểu ban giúp việc và các cơ quan có liên quan; đảm bảo tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử theo kế hoạch đề ra. Công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban bầu cử cấp xã cơ bản đáp ứng yêu cầu, tiến độ theo quy định; kịp thời báo cáo xin ý kiến khi phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.



Qua công tác kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, cập nhật đã ghi nhận số lượng cử tri trên địa bàn Thành phố là gần 9,7 triệu cử tri; hoàn tất công việc in và bàn giao thẻ cử tri cho Ủy ban bầu cử cấp xã. Tuy nhiên, theo báo cáo của Công an Thành phố, vẫn còn khoảng 8,7% thẻ cử tri chưa cấp phát đến cử tri và sẽ cố gắng hoàn thành việc phát thẻ cử tri trong ngày hôm nay (11/3), đảm bảo không để sót bất cứ cử tri nào không được thực hiện quyền bầu cử.



Tính đến hết ngày 8/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã hướng dẫn, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã triển khai 2.836 hội nghị tiếp xúc cử tri; tổ chức 3.906 buổi mạn đàm tiểu sử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp với hơn 152.000 lượt người tham dự. Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban Bầu cử Thành phố tiếp nhận 6 đơn tố cáo, phản ánh, kiến nghị và đã tham mưu xử lý, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.



Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được triển khai rộng khắp, đa dạng với nhiều hình thức phong phú từ tuyên truyền, cổ động trực quan, trên phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số, các phong trào, hội thi tìm hiểu về bầu cử… Ủy ban Bầu cử Thành phố đã xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác y tế phục vụ bầu cử; kịch bản phòng chống, ứng phó thiên tai trong thời điểm và tại địa điểm tổ chức bầu cử; kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ bầu cử.



Ủy ban bầu cử Thành phố cho biết thêm, công tác tổ chức bầu cử sớm tại 4 khu vực thuộc phường Phước Thắng, phường Tam Thắng và xã Long Sơn diễn ra an toàn, thành công, đúng quy định của pháp luật. Sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, Tổ bầu cử tiến hành niêm phong thùng phiếu và đưa về Tổ bầu cử quản lý theo quy định, đợi đến ngày kết thúc bầu cử (ngày 15/3) mới kiểm phiếu.



Phát biểu tại phiên họp, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố ghi nhận, đánh giá cao các thành viên Ủy ban Bầu cử Thành phố, Ủy ban Bầu cử địa phương, các sở, ngành, đơn vị của Thành phố nỗ lực, tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đảm bảo công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn Thành phố đúng tiến bộ, đúng pháp luật với chất lượng cao. Đồng thời đề nghị tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử; hoạt động tổ chức bầu cử trong thời gian trước và trong ngày bầu cử theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo không để xảy ra sự cố, sơ suất trong công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử.



Về những nhiệm vụ cần thực hiện thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc đặc biệt nhấn mạnh đến yêu cầu kiểm tra, rà soát chặt chẽ đảm bảo hệ thống mạng thông tin, các ứng dụng công nghệ phục vụ bầu cử phải được vận hành thông suốt trong suốt quá trình bầu cử; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong suốt thời gian trước, trong và sau bầu cử, đặc biệt là công tác phòng chống cháy, nổ tại các khu vực nguy cơ cao, khu vực bỏ phiếu. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, kiểm tra, có biện pháp cảnh báo, xử lý vi phạm đối với đơn vị cung cấp thực phẩm, nhà ăn tập thể, bếp ăn công nghiệp… để không xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm tập thể trong thời gian trước, trong và sau bầu cử./.